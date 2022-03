Frontignan - Le préfet annonce « soutenir les grands projets de la commune »

Mercredi 9 mars, sur invitation du maire de la commune, Michel Arrouy, le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, a participé à une réunion de travail suivie de la visite de deux des futurs chantiers d’ampleur pour les Frontingnais.es et Lapeyradois.es : la dépollution du site de l’ex raffinerie Exxon-Mobil ainsi que les anciens chais Botta, où sera bientôt érigé un pôle culturel et de loisirs.

La visite du représentant de l’État a débuté par une entrevue avec Michel Arrouy au sein de l’Hôtel de Ville. Ils ont ainsi abordé de grands sujets de société tels que la sécurité et le commissariat municipal pour son pendant local, avant d’évoquer certains des grands projets menés par la municipalité, la requalification du cœur de ville, les travaux à Frontignan plage ou encore la nouvelle gare (pôle d’échange multimodal)…

Cet entretien s’est poursuivi sur le terrain, en compagnie notamment de Claudie Minguez, première adjointe déléguée à la ville éducatrice et Frédéric Aloy, délégué à l'urbanisme, à l'aménagement et au développement économique, avec la visite du site de l’ex-Mobil. L’occasion d’évoquer les enjeux de dépollution et reconversion du site qui pourrait notamment accueillir le futur pôle d’échange multimodal. La visite s’est poursuivie aux anciens chais Botta, situés quai Voltaire, au bord du canal et au sein desquels sera bientôt aménagé un pôle culturel et de loisirs comprenant un cinéma de 4 salles, une salle festive et un restaurant, ainsi qu’un parvis et un ouvrage d’art avec une liaison passerelle piétonne.