Hérault - Le gouvernement mobilise les entreprises pour l'accueil des Ukrainiens

La ministre déléguée Marlène Schiappa a reçu Place Beauvau ce vendredi 11 mars plusieurs entreprises du secteur privé engagées pour l’accueil des déplacés ukrainiens (LVMH, Danone, BNP Paribas, Orange, Accor, Ikea, Gecina, Airbnb, Lydia), en présence de Thibault Guilluy, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises qui représentait Elisabeth Borne, et de Sylvain Matthieu, Délégué interministériel au logement, qui représentait Emmanuelle Wargon. La rencontre avait pour objectif de valoriser la mobilisation de toute la société, les mettre en lien avec les services de l’Etat pour concrétiser leurs propositions et les inciter à diffuser la plateforme « Je m’engage pour l’Ukraine » le plus largement possible.

« Je salue sincèrement l’action de ces entreprises qui multiplient les initiatives pour accueillir ceux qui fuient la guerre dans les meilleures conditions possibles », a déclaré Marlène Schiappa. J’appelle toutes celles qui n’ont pas encore franchi le pas à réfléchir à ce qu’elles peuvent offrir à ceux qui ont tout laissé derrière eux. C’est ensemble que nous ferons face à cette situation exceptionnelle, pour laquelle les Français font preuve d’une générosité remarquable » a-t-elle ajouté.

Les entreprises présentes, qui avaient pour certaines déjà travaillé avec la ministre déléguée sur d’autres thématiques, ont toutes pris des initiatives pour aider les déplacés ukrainiens. Les aides proposées concernent notamment l’hébergement, les dons en nature (médicaments, cartes sim, meubles…), la gratuité de la communication (carte sim, appels gratuits vers l’Ukraine...), le don en espèce vers les associations et organisations internationales…

La plateforme Je m’engage pour l’Ukraine, disponible via https://parrainage.refugies.info/, est dédiée à l’accueil des familles Ukrainiennes en France et permet à tous les citoyens français de proposer des services (logement, cours de langues, aide alimentaire, traduction, interprétariat, aide administrative… ). La plateforme met en relation les citoyens désireux de s’engager avec les associations compétentes pour les accompagner dans les démarches d’aide ou de proposition d’hébergement. Elle permet aussi aux associations de se faire connaitre, de recruter des bénévoles pour les aider à réaliser leurs missions et comporte également des informations utiles pour les Ukrainiens arrivés en France.