Perpignan - La Ville de Perpignan adhère à France urbaine

L'association annonce ce vendredi 11 mars 2022 l'adhésion officielle de la Ville de Perpignan à France urbaine.

Peuplée de près de 120 000 habitants ce qui en fait la 4e ville la plus peuplée d’Occitanie, la Ville de Perpignan fut l’ancienne capitale continentale du royaume de Majorque, avant son annexion par le royaume de France en 1659.

Le Maire de la Ville de Perpignan est Louis Aliot, également Vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole.

Les élus et l’équipe de France urbaine sont heureux de compter cette collectivité parmi ses membres, qui en compte désormais 107, et entendent l’intégrer dès à présent dans sa réflexion et ses travaux pour le mandat 2020-2026.