Hérault - Saint Mont Vignoble en Fête : Le rendez-vous oenotouristique du Sud-Ouest à ne pas manquer du 25 au 27 Mars 2022

Le rendez-vous oenotouristique du Sud-Ouest à ne pas manquer, Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 mars 2022

Saint Mont Vignoble en fête est devenu l’événement phare de la région. Durant trois jours, une dizaine de villages gersois (de Lupiac à Saint-Mont, en passant par Marciac et Aignan) se mettent en fête : dégustations, découvertes culinaires et rencontres avec les vignerons rythment le vignoble. Cet événement est donc l’occasion pour les visiteurs de se plonger dans l’univers de l’appellation Saint Mont avec diverses animations ludiques et gourmandes.

DE NOUVELLES ANIMATIONS EN 2022 !

Cette année, Saint Mont Vignoble en Fête propose de découvrir autrement les châteaux emblématiques du vignoble avec la mise en place d’une visite guidée en bus. Au programme, des dégustations inédites et une expérience exclusive en plein cœur du Sud-Ouest. Les départs se feront aux horaires suivants :

- Vendredi 25 mars : Départ de la cave de Saint-Mont à 14h30 - Samedi 26 mars : Départ de la cave d’Aignan à 14h30

- Dimanche 27 mars : Départ de la cave de Saint Mont à 10h00

Le circuit :

- Le Château de Sabazan : au sein du village moyenâgeux de Sabazan dans le canton d’Aignan, en

Appellation d’Origine Contrôlée Saint Mont, les 150 habitants vivent au rythme des vignes et de la bâtisse emblématique datant du 13ième siècle. Pour l’occasion, le château propose une visite des chais de prestige se terminant par une dégustation des plus grands millésimes. Les participants pourront se laisser porter par l’exposition de peinture de Delphine Lelièvre et goûter les spécialités de la région autour du marché des producteurs.

- Le Château Saint-Go : exploité depuis le 15ième siècle le Château de Saint-Go est chargé d’histoire. Les visiteurs pourront parcourir le site, visiter le chai, déguster les vins du château et comprendre le cycle de la vigne avec l’exposition « La vigne, et si on vous racontait ! »

- Le Château Bois Matthieu : Les vignerons ouvriront les portes de ce Château pour faire voyager les visiteurs à travers un parcours découverte de ce terroir exceptionnel, aux côtés d’un vigneron.

VISITE COMMENTÉE DU NOUVEAU CHAI EXPÉRIMENTAL DE SAINT MONT

Pour la première fois, Plaimont invite les plus curieux à découvrir le nouveau chai expérimental. Il s’agit du 1er site dédié à la recherche des vins dans le Sud-Ouest, un lieu unique consacré aux cépages autochtones et à l’essai de pratiques plus vertueuses.

LES AUTRES TEMPS FORTS DU PROGRAMME

- A Saint-Mont

- Samedi à 10h30 et 15h30 à la cave : Découverte et dégustation des cuvées d’exception de l’AOC Saint Mont commentée par un œnologue, suivie de la visite de la parcelle préphylloxérique. Tarif 15€* par pers.

- Samedi et dimanche à la cave : Après 20 ans de partenariat avec Plaimont, la Galerie Bleue présente sa collection d’œuvres d’art.

- Samedi à 11h00 : Le village se pare de ses plus beaux atouts lors de la cérémonie d’ouverture et Mise en Perce d’une cuvée emblématique de Saint Mont, animée par le groupe « Taraf Goulamas » du festival Welcome in Tziganie.

- A Bouzon-Gellenave

- Samedi à 14h00 et le dimanche à 11h00 : initiation et dégustation autour des vins de Saint Mont au Château Saint-Go (gratuit*).

- Samedi à 16h00 : Wilson Bertin, chef du restaurant à la ferme « Betty Beef », propose aux plus gourmands une démonstration culinaire où les maîtres mots de sa cuisine seront « simple, authentique et spontanée ».

- A Sabazan

- Samedi à 17h00 : Afin de mieux faire comprendre l’évolution du vin au fil des années, le Château de Sabazan propose une dégustation verticale de vieux millésimes (gratuit*). - A Aignan

- Samedi à 11h00 à la cave : démonstration culinaire de Martial Bonifassy, chef de la « Ferme aux Buffles », véritable ambassadeur des produits de la région.

- Samedi à 15h00 et le dimanche à 10h30 à la cave : atelier « Assemblez votre propre cuvée et repartez avec votre bouteille » (gratuit*).

- Samedi à 19h00 au village : Nocturne de Saint Mont avec restauration, bandas, concert pop rock festif se tiendront au boulodrome, place des arènes en association avec la French Teuf.

Lupiac

- Vendredi à 19h00 au village : Fanfare et concert donnent le « la » lors de la soirée d’ouverture où de délicieuses tapas seront proposées à la dégustation.

Plaisance du Gers

- Samedi et dimanche à 10h30 et 15h30 à la cave : La viticulture biologique n’aura plus de secret pour les participants grâce au circuit découverte organisé par un vigneron certifié AB (gratuit*).

- Samedi 11h00, 15h00 et dimanche 11h00 à la cave : L’atelier « Vins et fromages » sera proposé pour permettre aux plus gourmands de connaître les meilleurs accords (gratuit*).

A LA RENCONTRE DES CHEFS ET PRODUCTEURS DE LA REGION

Tout au long du week-end, chaque village organisera un marché des producteurs permettant aux visiteurs de découvrir les spécialités de la région. Les plus gourmets pourront prolonger l’expérience à la table des chefs de la région.

Des déjeuners et dîners seront organisés au Monastère de Saint-Mont; l’apéritif des Meilleurs Ouvriers de France, avec animation musicale seront proposés de 11h30 à 12h30 (sur réservations au 06 32 86 46 11). Les restaurants labellisés « Tables du Gers », le label des chefs engagés et responsables proche des producteurs locaux, proposeront des menus sur-mesure pour l’occasion.

www.restauranttourisme-gers.com.

Pour l’occasion, « La Villa Saint Mont » à Marciac ouvre exceptionnellement ses portes samedi et dimanche et proposera des apéritifs concert, propre à l’esprit de Marciac, la ville de l’emblématique estival de Jazz éponyme. (de 17h00 à 21h00).

Programme complet et informations pratiques : https://www.plaimont.com/

Contact visiteurs et réservations : 05.62.69.62.87