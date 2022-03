Pyrénées-Orientales - Réunion à Millas de LFI / UP : « L'Ecole du peuple. Pour l'égalité et l'émancipation »

La France Insoumise / L’Union Populaire organise une réunion publique lundi 14 mars à Millas. Elle portera sur le thème « L’Ecole du peuple. Pour l’égalité et l’émancipation. Elle se déroulera à la Halle des Sports (allée Henri Barbusse) à partir de 19 heures.

Elle sera animée par Francis DASPE, animateur de groupe d’action de La France Insoumise. Il est auteur un livre intitulé « Blanquer à l’assaut de l’école de la République. Chronique militante d’un casse et d’une casse. » (Eric Jamet éditeur, décembre 2021).

Cet ouvrage se présente comme une chronique militante d’un quinquennat d’airain en ce qui concerne l’école. L’œuvre de Jean-Michel Blanquer peut se définir comme une casse, dans l’idée d’exprimer une destruction et un démantèlement méthodiques. C’est également un casse, dans le sens de l’exécution d’un plan concerté perpétré par une Macronie décomplexée. L’école de la République a bien été confrontée à un assaut en bonne et due forme. C’est l’illustration de la déclinaison à l’éducation de la tyrannie de « la seule politique possible » chère aux libéraux de toutes obédiences.

