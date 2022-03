Europe - Vidéo - Interview exclusive sur i24NEWS de Yulia Tymoshenko Ancienne Première ministre ukrainienne

Interview exclusive sur i24NEWS de Yulia Tymoshenko Ancienne Première ministre ukrainienne

« Seule la force peut arrêter Vladimir Poutine » VOIR L’INTÉGRALITÉ DE L’INTERVIEW

Yulia Tymoshenko était l’invitée hier ce soir du Prime sur i24NEWS, la chaîne d'information internationale du groupe Altice.

L’ancienne Première ministre de l’Ukraine de 2007 à 2010 a accordé un entretien exclusif aux équipes d’i24NEWS, en duplex depuis la capitale ukrainienne.

Alors que l’offensive russe se poursuit en Ukraine, Y. Timoshenko tient à remercier la communauté internationale et plus particulièrement Israël pour son engagement diplomatique : « Nous remercions tous les pays qui soutiennent l’Ukraine aujourd’hui. Nous remercions également Israël. Le Premier ministre israélien a entamé un dialogue avec le président russe. Il est bien sûr trop tôt pour parler de résultats. Mais nous avons besoin maintenant de l’unité du monde ».

Et de rappeler les liens historiques qui unissent Israël et l’Ukraine : « L’Ukraine et Israël ont de nombreux moments historiques en commun. L’un des Premiers ministres les plus importants d’Israël, Golda Meir, est née à Kiev. Israël a une histoire difficile, et est dans un état de guerre constant. Et tout le monde en Israël sait comment défendre l’État d’Israël. Israël peut comprendre l’Ukraine comme personne d’autre ne peut le faire ! »

Quant à la résolution du conflit avec la Russie, l’ancienne Première ministre ukrainienne explique : « Seule la force peut arrêter Vladimir Poutine. Je ne pense pas qu’une négociation puisse mettre fin à cette tragédie. C’est maintenant la force face à la force, la force de la Russie contre la force du monde libre. Soit le bien gagne, soit le mal gagne. Si l’Ukraine tombe, personne ne pourra garantir qu’un autre pays du monde sera protégé face à ce mal ».

Yulia Tymoshenko conclut l’entretien en appelant les Israéliens à soutenir l’Ukraine : « Je sais que c’est dans le sang des Israéliens, vous ne pouvez pas être du côté du mal. C’est votre nature, c’est pour cela que je veux croire que vous êtes avec nous ».

