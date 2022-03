France - Prix des carburants : une flambée insoutenable !

Prix des carburants : une flambée insoutenable !

Paris, le 10 mars 2022 – Alors que les prix des carburants continuent de s’envoler, le Gouvernement affirme réfléchir à de nouvelles mesures de soutien. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie se dit « prêt à apporter une réponse à tous les Français »[1]. Le Sniil réitère sa demande auprès des pouvoirs publics, afin que ceux-ci prennent des mesures adaptées à l’exercice infirmier libéral.

Ces hausses continues du prix des carburants impactent directement les infirmières et infirmiers libéraux, dont le véhicule est l’outil de travail indispensable. La profession couvre tous les territoires afin de prendre en charge plus de 4 millions de patients à domicile, dont certains sont très isolés.

Et pourtant, aucune mesure mise en place par le Gouvernement pour lutter contre la hausse des énergies n’est adaptée :

le versement de la « prime inflation » n’a pas bénéficié aux infirmières et infirmiers libéraux ;

la revalorisation du barème des indemnités kilométriques ne concerne qu’une partie de la profession.[2]

L’ensemble des infirmiers libéraux doit pouvoir bénéficier du soutien de l’Etat pour faire face à l’augmentation des prix des énergies.

Si aucune mesure concrète n’est prise rapidement, la profession fera face à un dilemme : Continuer à assurer les soins auprès de tous les patients tout en voyant le prix des charges liées à l’essence augmenter ? Ou bien, être dans l’obligation de devoir sélectionner les patients qu’elle prendra en charge en tenant compte des coûts de déplacement ?

Le Sniil attend du Gouvernement des réponses fortes et rapides pour les infirmières et infirmiers libéraux. La continuité des soins infirmiers et le maintien à domicile des personnes les plus fragiles ne doivent pas être corrélés à l’augmentation des prix des carburants. Aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités…