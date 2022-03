Occitanie - Mardi 8 mars 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°254 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2029 hospitalisations en cours (+18) dont 187 en réanimation et soins critiques (-13) et on déplore 7119 décès à l’hôpital (+36 en 4j).

La circulation virale poursuit très progressivement son évolution à la baisse. Les indicateurs sanitaires semblent plus favorables actuellement, mais ils sont toujours élevés en Occitanie par rapport aux niveaux d’activité les plus bas de ces derniers mois. La mobilisation de tous les acteurs de santé reste forte et vigilante face à des virus qui sont encore très actifs : c’est le moment de freiner davantage les contaminations Covid, c’est aussi le moment de se protéger face à la grippe qui est toujours très présente actuellement dans notre région.

Par ailleurs, un nouveau vaccin devient disponible dans certains centres de vaccination et chez les professionnels de santé libéraux. Ce vaccin Nuvaxovid® (Laboratoire Novavax) offre une possibilité supplémentaire pour être protégé par la vaccination. Sans ARN messager, c’est un vaccin fondé sur une technologie utilisée depuis un grand nombre d’années, par exemple pour les vaccins contre la grippe et l’hépatite. Il faut une première injection, puis une seconde 3 semaines plus tard, pour avoir une primo-vaccination complète. Les études cliniques qui ont été menées concernent plus de 45 000 personnes, comme ce qui a pu être fait pour les autres vaccins. Elle montrent que ce vaccin est sûr et efficace, avec des niveaux de protection à court terme contre l’infection et contre les formes graves. Il bénéficie d’une technologie bien connue qui peut prendre sa place dans l’arsenal vaccinal de la campagne de vaccination contre le Covid, pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées.