Béziers - Retour gagnant pour Yoan Vérardo du BMC Béziers à Saint Aubin de Médoc (33) 

Dimanche 6 Mars 2022, c'était le Souvenir Robert Desbats à Saint Aubin de Médoc (33), une organisation de l'EC Médoc Atlantique. Epreuve ouverte aux coureurs juniors, séniors 2ème, 3ème catégorie, PC Open.

A ce jeu, notre recrue hivernale Yoan Verardo que l'on ne présente plus dans le milieu du cyclisme amateur a fait parler sa pointe de vitesse.

Yoan Vérardo (Béziers Méditerranée Cyclisme) s'impose pour sa course de reprise devant Alexis Carpentier (CAM Bx) et Andréa Sanchez (GSC Blagnac VS31).

Yoan a rejoint notre effectif cette saison pour prendre du plaisir et apporter son expérience du haut niveau à nos jeunes coureurs.

Il réalise une très belle performance en levant les bras dès sa course de reprise.

Nouveau parcours, toujours autant de coureurs au départ, course toujours aussi rapide, et … 12 ans plus tard Yoan Vérardo récidive !

44,317 km/h c’est la vitesse de la course durant la première heure ! A ce rythme-là il était difficile de sortir du peloton, et pourtant ce ne sont pas les tentatives qui manque….

A 5 tours de l’arrivée, Louis Guillaume Garcia (CC Périgueux Dordogne), Pierre Mathieu Pellier (EC Trélissac CC), Anthony Brégière (EC3M) rejoints le tour suivant par Jean Lebreton (CAM Bordeaux) et Eric Kluge (SA Mérignac) semblaient bien partis mais avec une avance ne dépassant pas les 12 secondes, il n’y avait guère d’espoirs pour les voir aller se disputer l’arrivée.

Le regroupement s’opéra dans le dernier tour et c’est le peloton qui se dispute la victoire.

Après quelques saisons ou le vélo n’était plus très présent à son esprit, Yoan Vérardo montre qu’il possède encore une belle pointe de vitesse.

A 29 ans celui dont la dernière victoire remonte à l’Essor Basque 2017 (Tarnos-Boucau), s’est rappelé à la mémoire de ses supporters.

Devenu Biterrois pour raison professionnelle il continue de rouler pour le plaisir surtout lorsqu’il revient chez lui en Gironde avec ses copains de l’URC Preignac dont Rémi son frère en est le président.

1 VERARDO Yoan Béziers Méd C 2 c 2:04:33

2 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux 2 c 2:04:33

3 SANCHEZ Andrea GSC Blagnac 2 c 2:04:33

4 CHAMINAUD Romain VC Bazas BBs 2 c 2:04:33

5 LATOUR Florian Apoge 2 c 2:04:33

6 DELALAIRE Johan Apoge 2 c 2:04:33

7 TIPHAIGNE Mathis Gond Pontouvr 2 c 2:04:33

8 LOUBINEAUD Peter LVC Tonneins 3 c 2:04:33

9 ECHASSERIEAU David US Bouscat Po1 2:04:33

10 NICOLEAU Louis SC Périgord 3 c 2:04:33

92 coureurs au départ

Activité des coureurs :

Jeremy Boudignon 26ème à Saint-Constant (15)

Dimanche 6 mars 2022, Jérémy Boudignon du BMC Béziers était à Saint-Constant (15) pour une course 2.3.PC, sur un circuit usant de 3km avec une bosse roulante.

Jérémy termine 26ème après les 73 km de course au sprint.

Jérémy Boudignon : "Bien placé toute la course j’ai suivis plusieurs attaques où on aurait pu partir si tout le monde avait collaboré (sûrement trop). J’ai fait les primes des tours mais j’ai manqué la bonne quand sa part (en pensant qu’on allait rentrer)."