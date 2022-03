Sète - Un espace don à la déchetterie de Sète !

Depuis fin 2021, un espace réservé aux dons a été installé à la déchetterie de Sète, au 695 avenue des Eaux Blanches.

Géré par Sète Agglopôle Méditerranée, il comprend deux conteneurs maritimes destinés à recueillir des objets dont les habitants souhaitent se séparer mais qui peuvent avoir une seconde vie. A condition qu’ils soient en état de fonctionner ou d’être utilisé. Exemples : de la vaisselle, du mobilier, des articles de sport… Seuls les habits ne peuvent pas être déposés.

Les objets sont vérifiés quand il s’agit d’électroménager ou simplement nettoyés. Ce nouveau service a permis l’emploi d’un jeune avec un contrat plan emploi compétences pour gérer cet espace.

“On fera un état des lieux dans un an et si ça fonctionne bien, on pourra être amené à généraliser l’initiative dans d’autres communes de l’agglomération” précise Laurence Magne, adjointe à la collecte de déchets, des ordures ménagères et au recyclage. “Notre objectif est de favoriser l’économie circulaire. Faire en sorte que les objets ne soient plus jetés systématiquement mais réutilisés”.

Que vous ayez envie de donner ou de récupérer, rendez-vous à la déchetterie de Sète du mardi au samedi de 8 h à 12 h.

C’est dans le même esprit que la Ville organisait l’opération “vestiaires solidaires” jusqu’au 15 février afin de récupérer des habits ou équipements de sport pouvant être réutilisés.