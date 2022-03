Hérault - Pour préparer votre avenir, rendez-vous au salon TAF de Montpellier organisé par la Région Occitanie

Mercredi 9 et jeudi 10 mars 2022, de 9h à 17h – Parc des expositions, Montpellier

Organisée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec Pôle Emploi, les Mission locales ainsi que la Métropole de Montpellier, le salon TAF (Travail-Avenir-Formation) est dédié à l’emploi, à la formation et à l’orientation professionnelle. Ce dernier sera ouvert à tous les publics. Au programme : des animations et démonstrations de métiers, des temps d’échange avec des professionnels de la formation, de l’orientation et de la création d’entreprise et de nombreux postes à découvrir sur place.

Le salon TAF de Montpellier réunira 154 organismes de formation et structures d’orientation et plus de 460 entreprises qui proposeront près de 2 000 postes dans des secteurs variés. Des démonstrations métiers, des témoignages d’entreprises et des animations permettront aux visiteurs de découvrir concrètement les métiers dans de nombreux domaines et d’échanger avec des professionnels, avec un focus sur les besoins en recrutement dans le domaine du transport de voyageurs. Parmi les nouveautés de cette édition : la création d’un espace « Bouger en Occitanie », avec des offres de formation et d’emploi sur les territoires de la Lozère et du Lot. Un nouvel espace « En route vers la formation / l’emploi » accueillera également les visiteurs pour répondre aux problématiques de la mobilité et du logement dans le cadre d’un retour à l’emploi ou à la formation.

« La Région Occitanie organise désormais au moins un salon TAF par département pour permettre aux jeunes, mais aussi aux demandeurs d’emploi, aux salariés en reconversion, de découvrir la diversité des métiers ainsi que les aides et formations pour y accéder. Les TAF, c’est aussi la possibilité de trouver un travail avec, sur chaque salon, des centaines d’entreprises présentes, qui recrutent et proposent des offres d’emploi en direct. Avec les TAF, la Région répond au besoin d’accompagnement et d’orientation de toutes et de tous, en particulier des jeunes, et au besoin en recrutement des entreprises. C’est aussi l’objectif du « Pacte pour l’Embauche » que nous lançons le 24 mars : un ensemble de 50 solutions opérationnelles à destination des demandeurs et demandeuses d’emploi, mais aussi des employeurs et employeuses, pour lever les freins à l’emploi. Mobilité, logement, confiance en soi, gardes d’enfants, qualité de vie au travail : pour chaque frein, une solution afin que personne ne soit laissé sur le bord du chemin de la reprise. », indique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Créés par la Région Occitanie et ouvert à tous les publics (lycéen-nes, apprenti-es, étudiant-es et leurs familles, demandeurs d’emploi, salarié-es…), les salons TAF permettent d’accéder à des informations sur les métiers, de découvrir les offres de formation et de rencontrer directement les entreprises qui recrutent. Ces rendez-vous complètent l’offre de services de proximité assurée au quotidien dans les Maisons de Ma Région, et dans les Maisons de l’Orientation de Toulouse et Montpellier, pour accompagner les habitants dans leur parcours.

Le conseiller régional Christian Assaf, représentant la présidente de Région Carole Delga, inaugurera le salon TAF le mercredi 9 mars à 10h30, aux côtés de François Rio, conseiller délégué à l’insertion à la Métropole de Montpellier Méditerranée, et des représentants des partenaires.

Informations pratiques et conditions d’accueil

L’accès au salon TAF de Montpellier est gratuit. En raison de la crise sanitaire actuelle, le masque est obligatoire sur tous les salons TAF.

Les mercredi 9 et jeudi 10 mars 2022

De 9h à 17h, Parc des expositions (Halls B et B2 Route de la Foire, 34470 Pérols)

Parking gratuit

+ D’infos sur le site de la Région : www.laregion.fr/TAF

Ou au 0800 00 70 70 (numéro vert)

Allez-y gratuitement en train régional liO !

Pour la troisième année consécutive, liO train s’associe aux salons TAF. Afin de favoriser l’accès de tous à l’évènement, un billet de train gratuit (aller-retour) par personne avec accès au salon est proposé.