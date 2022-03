Saint Esteve - Roch Voisine au Théâtre de l'Etang ! Le 18 mars 2022...

Roch Voisine est de retour en Europe, pour une tournée acoustique, qui passera par le théâtre de l’étang le vendredi 18 mars.

Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine inspiré, inspirant, un concept unique !

L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public.

Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version UNPLUGGED », qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous présente humblement. Roch sera accompagné de deux musiciens.

Un concert inoubliable !

Tarifs: 49€ / 45€ / 41€

Spectacle éligible au Pass Culture

Le masque et le Pass vaccinal ne sont plus obligatoires

Billetterie : 04.68.38.34.95

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Le jour du spectacle de 14h à 20h30

Photo Laurence Labat