Haute-Garonne - Déploiement de la fibre optique en Haute-Garonne : 4 permanences en mars

Après 4 ans de déploiement de la fibre optique en Haute-Garonne, ce sont 273 communes qui sont d’ores et déjà connectées : soit 173 000 prises construites et 70 000 abonnés.

Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte chargé du déploiement de la fibre optique en Haute-Garonne a confié à Fibre 31 la construction et le déploiement du réseau qui doit être achevé en 2022. Ce seront alors 500 000 Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais dans 548 communes qui bénéficieront du très haut débit.

Dates des prochaines permanences

Les équipes de Haute-Garonne Numérique et Fibre 31 organisent des permanences dans les communes ouvertes à la commercialisation afin de répondre à toutes vos questions sur la fibre optique. Les opérateurs seront également présents pour vous présenter leurs offres.

Les prochaines permanences auront lieu à :

Auriac-sur-Vendinelle – Mardi 8 mars – 16h-19h – Salle des fêtes

Aurignac – Jeudi 10 mars - 16h-19h – Grande halle de la mairie

Labastide-Beauvoir – Mardi 22 mars - 16h-19h - Salle des fêtes

Martres-Tolosane – Jeudi 31 mars - 16h-19h – Salle des fêtes

Le déploiement de la fibre s’effectue désormais à un rythme de production soutenu, avec 10 000 nouvelles prises mensuelles. Cette dynamique industrielle permet d’avancer sereinement : en dehors des zones les plus denses (Toulouse Métropole, Plaisance-du-Touch, Muret et Ramonville, où ce sont les opérateurs qui déploient directement le réseau), l’ensemble des territoires y compris ruraux et de montagne seront raccordés à la fin de l’année 2022.

« L’objectif sera bel et bien tenu. Grâce à I’action collective engagée, autour du syndicat mixte Haute- Garonne Numérique, des intercommunalités et du délégataire Fibre 31, ce sont aujourd’hui 70 000 abonnés qui bénéficient de la fibre optique. Avec la fibre, le Département soutient plus que jamais le développement économique des territoires et favorise l’expression de la solidarité territoriale et l’accès aux services publics. » se réjouit Victor Denouvion, Président de Haute-Garonne Numérique.

Après avoir vérifié son appartenance à la zone technique concernée sur hautegaronnenumerique.fr, l'usager doit tester son éligibilité sur https://www.fibre31.fr/eligibilite/

Si vous êtes éligible, vous pourrez prendre contact avec le fournisseur d’accès à Internet* de votre choix et souscrire un abonnement. C’est le fournisseur d’accès à Internet qui procédera au raccordement du logement en tirant la fibre optique depuis un boitier situé dans la rue jusqu’à l’intérieur du logement.

Si vous n'êtes pas encore éligible, il vous faudra patienter quelques semaines : en effet, en application des réglementations, une zone technique est ouverte aux premiers abonnements alors que la construction du réseau se poursuit parallèlement à l’ouverture commerciale.

Si vous n’êtes pas encore éligible, vous pouvez consulter la carte de déploiement sur le site Internet de Haute-Garonne Numérique https://hautegaronnenumerique.fr/