Montpellier - Ob'Art Montpellier, le salon des métiers d'art de votre territoire

Evénement incontournable en Occitanie, Ob’Art Montpellier, le salon des créateurs métiers d’art du territoire célèbrera la vitalité de la création du 8 au 10 avril 2022 au Corum.

Au programme : 3 jours d’échanges et de découvertes à la rencontre des artisans d’art pour acquérir des pièces uniques.

Cette 8ème édition, organisée par Ateliers d’Art de France, rassemblera fidèles créateurs et nouveaux exposants, afin de faire découvrir au grand public leur absolue maîtrise du savoir-faire à travers la présentation de leurs dernières créations. Plusieurs dizaines d’exposants professionnels des métiers d’art et sélectionnés par un jury d’experts invite les visiteurs à la découverte et l’acquisition de créations uniques ou produites en petites séries, réalisées à la main dans les ateliers d’art des créateurs, selon des techniques traditionnelles ou résolument modernes.

Du 8 au 10 avril / Le Corum, Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier

Horaires : Vendredi 8 avril : 10h-20h / Samedi 9 avril : 10h-20h / Dimanche 10 avril : 10h-19h

Tarifs : Vendredi : gratuit / Samedi et dimanche : 6,50euros

www.obart.com