Sète - Un comité pour l'égalité est créé par les 14 maires du territoire de Sète agglopôle

Pour la journée du 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes, Sète agglopôle méditerranée souhaite souligner les belles avancées dans le domaine de l’égalité, depuis que Sète agglopôle a adhéré le 27 juin 2019 à la charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Afin de pérenniser son engagement un plan d’actions a été décliné pour le territoire.

De nettes améliorations ont été apportées dans le domaine professionnel des agents de la collectivité et également dans la vie locale des habitants au travers du sport, de la culture, de la santé, de l’éducation.

Deux mesures importantes ont été mises en œuvre par le Président M. François Commeinhes. Premièrement, l’attribution à M. Josian RIBES Maire de la commune de Montbazin, de la délégation pour l’égalité des femmes et des hommes et la lutte contre les discriminations. Et Deuxièmement, la désignation d’une chargée de projets pour l’égalité sur le territoire.

Cette volonté d’égalité étant partagée par les 14 maires du territoires, chacun d’entre eux a ainsi souhaité désigner un élu référent-Egalité au sein de sa commune, pour créer le comité de l’égalité.

Ces élus jouent un rôle essentiel dans le déploiement de la politique d’égalité professionnelle mais aussi dans la vie locale des communes, notamment pour la faire vivre au quotidien, au plus près des agents et des habitants, et réaliser des retours d’expérience utiles en étant un point d’entrée de cette politique.

Pour ce faire, les 14 élus référents-Egalité ont participé, jeudi 3 mars 2022, à des formations sur l’égalité professionnelle, les violences sexistes et le harcèlement (photos ci jointes).

La détermination des élus du territoire pour faire progresser l’égalité pour les droits des femmes et des hommes permet de développer le plan d’actions sur toute l’année 2022, en parallèle, de l’organisation de la journée internationale des droits des femmes mise en œuvre le 8 mars dans la plupart des communes.