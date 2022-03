Castelnau-le-Lez - Mobilisation pour s'opposer à l'urbanisation d'une zone Natura 2000 inondable

Les cartes décrivant les zones urbaines de la commune dans le projet de PLUI, cartes mises en ligne sur le site de la Métropole, révèlent de nouvelles atteintes aux espaces naturels en bordure du Lez :

Un espace naturel de deux hectares au bord du lez entre le rond-point Charles de Gaulle et la Clinique du Parc est classé en zone urbaine dans le futur PLUI. Cet espace naturel longe le lez et a été inondé à de nombreuses reprises dans les décennies passées. Cette zone entre la rue du Prado et le Lez comporte une quinzaine d’anciennes habitations, toute nouvelle construction était jusqu’à maintenant interdite. La partie Nord de cet espace est par ailleurs classée en zone Natura 2000 comme l’essentiel des rives du Lez afin de protéger la biodiversité très riche de ses berges.

Une extension de la Clinique du Parc est anticipée au pied des espaces boisés contigus à la Clinique, là aussi sur un espace naturel devant zone urbaine. La route d’accès à la Clinique du Parc est en zone inondable, comme l’indique le PPRI. Cela fait déjà peser un risque majeur aux patients et personnels de cet établissement compte-tenu des phénomènes climatiques extrêmes qui sont attendus dans les prochaines années. Toute extension de la Clinique du Parc est pour cette raison inconcevable. A cela s’ajoute, les problèmes majeurs de congestion dans le vieux Castelnau, amplifiés par la circulation intense générée par la clinique.

Frédéric Lafforgue ne se prive pas de déclarer qu’il souhaite mettre un frein à l’urbanisation incontrôlée de la commune. Il apparait une nouvelle fois qu’il n’en est rien. Ces décisions viennent s’ajouter à la volonté d’urbaniser 30 hectares de terres agricoles au sud-est de la ville près de Sablassou. Ce sont des terres à fort potentiel agricole comme indiqué dans le SCOT. La vocation de ses terres, au cœur de la métropole, doit être de produire une alimentation de qualité pour ses habitants et en particulier pour la restauration des établissements scolaires.

Ensemble pour Castelnau appelle les habitant.es de la commune à se mobiliser pour s’opposer à ces projets d’extension urbaine d’un autre âge. Rendez-vous le mercredi 9 mars à 18h au Parc des Berges du Lez.

Le groupe d’élu.e.s, Ensemble Pour Castelnau, au conseil municipal de Castelnau-le-Lez, est issu d’un collectif citoyen constitué lors des élections municipales de 2020 sur les valeurs de démocratie participative, d'écologie active et de solidarité.