La Grande-Motte - Exposition d'art contemporain Art & See

Pour sa première exposition, l'association Art and See, créée par une artiste de La Grande Motte, présentera les univers de six artistes, peintres, sculptrices et photographe, dans le très bel espace Michèle Goalard, proche de La Capitainerie.. Le public y découvrira les paysages oniriques et les sculptures féminines de Sophie Nuncie, les folles Scènes de la vie des Zinzins de Claudie Bastide, les silhouettes mystérieuses de Véronique Beucher et le lyrisme coloré des tableaux de Fabienne Mary. Enfin, les visiteurs feront un détour par l'Afrique avec les œuvres de Marielle Izern qui invitent au voyage et découvriront la passion de Frédéric Mondain pour la photographie. Une exposition entre rêve, beauté, humour et réflexion.

Du 19 mars au 3 avril à l'espace Michèle Goalard, La Capitainerie à La Grande Motte (34). Entrée libre.

Tous les jours de 10 h 00 à 19 h 00.