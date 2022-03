Montblanc - Les femmes et la tauromachie une vidéo-conférence à Montblanc

Après la soirée consacrée à l’écrivain et aficionado Hemingway organisée par l’Union Taurine Biterroise au Musée taurin de Béziers, un autre club tauromachique situé à Montblanc « Monteblanco » - lui aussi membre de la fédération des Clubs du Biterrois – propose à l’occasion de la « Journée internationale de la femmes » une conférence des plus intéressante ayant pour thème la femme et la tauromachie », car contrairement à ce que l’on peut penser des femmes sont et descendent dans les ruedos pour se mesurer à des toros de combat à cheval ou à pied…

Cette soirée vidéo-conférence gratuite se tiendra le vendredi 18 mars à 18 heures à la salle des fêtes de Montblanc animée par Patrice Sifflet diplômé d’histoire moderne et animateur sur France Culture de l‘émission « d’Art et la manière ». Jean-Pierre Albouy exposera des photos sur le thème proposé. Anaïs, novillera Biteroisse, apportera son témoignage de femme torera...