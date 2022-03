Europe - Débats sur la guerre en Ukraine et la réponse de l'UE à la crise des réfugiés

Débats sur la guerre en Ukraine et la réponse de l’UE à la crise des réfugiés

Les députés feront le point sur les répercussions de l’invasion russe en Ukraine et débattront de la manière de faire face au nombre croissant d’Ukrainiens fuyant la guerre.

Mardi après-midi, la plénière débattra avec des représentants du Conseil et de la Commission de la détérioration de la situation des réfugiés à la suite de l’invasion russe en Ukraine. Selon le HCR, plus d’un million de personnes ont quitté le pays depuis le 24 février, la plupart pour rejoindre des pays limitrophes. La Commission européenne a proposé mercredi d’activer la directive relative à la protection temporaire afin de garantir que ceux qui fuient l’Ukraine bénéficient d’une protection dans l’UE, notamment de droits de séjour temporaires et d’un accès à l’éducation et au marché du travail.

Lors d’un débat distinct mercredi matin, auquel participera la Première ministre estonienne Kaja Kallas, les députés examineront le rôle de l’UE dans un monde qui change et la situation de l’Europe en matière de sécurité à la suite de l’agression russe et de l’invasion en Ukraine. La Présidente Metsola et la Première ministre Kallas participeront à une conférence de presse après le débat.

Ces échanges font suite à la session plénière extraordinaire organisée le 1er mars à laquelle le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le Président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, ont participé à distance. Le Parlement a adopté une résolution appelant à des sanctions plus lourdes à l’encontre de la Russie et à de nouveaux efforts pour octroyer à l’Ukraine le statut de pays candidat à l’UE.

Débats: mardi 8 mars et mercredi 9 mars



