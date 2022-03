Béziers - Jean-Luc Mélenchon s'engage à supprimer la corrida et les combats de coqs !

La FLAC a adressé un courriel de remerciement à l'antenne de La France Insoumise de Béziers. La raison: leur candidat, Jean-Luc Mélenchon, vient de confirmer sa volonté de supprimer la corrida et les combats de coqs en cas de victoire aux élections présidentielles.

Nous portons à votre connaissance le courriel que Côme Delanery (Équipe de La France Insoumise) vient d'adresser au président de la FLAC.

Monsieur le président de la FLAC,

Merci beaucoup pour votre message et votre intérêt quant aux propositions du programme l'Avenir en commun. Jean-Luc Mélenchon s'est engagé à abroger l’exception ouverte par l’article 521-1 du code pénal pour que la corrida ainsi que les combats de coqs ne puissent plus exister. Vous pourrez retrouver les autres prises de positions récentes de Jean-Luc Mélenchon en faveur des animaux à cette adresse : https://engagement-animaux.fr/candidat/jean-luc-melenchon/

Notre programme l'Avenir en commun, disponible en librairie, inclut d'autres mesures pour "Rompre avec la maltraitance animale", dans une section dédiée. Un livret thématique publié prochainement détaillera nos propositions.



Cordialement,

Côme Delanery pour l'équipe du programme de Jean-Luc Mélenchon.

Nous précisons que 8 députés de La France Insoumise sont déjà signataires du manifeste de la FLAC demandant l'interdiction des moins de 16 ans lors de corridas et, à terme, leur abolition.