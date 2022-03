Occitanie - En mars en Occitanie, sept Assemblées Régionales de la Mutuelle des Motards

La Mutuelle des Motards renoue avec ses Assemblées régionales en présentiel, après avoir opté pour une dématérialisation totale de ces événements en 2021 en raison du contexte sanitaire. Ces 54 grands rendez-vous, mutualistes et démocratiques, auront lieu du 7 au 25 mars 2022 ; sept d’entre eux auront lieu en Occitanie.

Le spécialiste de l’assurance deux-roues dressera à cette occasion le bilan de l’année 2021. Il conviera ses sociétaires, délégués bénévoles, administrateurs et salariés à échanger librement sur les projets en cours et les orientations de la Mutuelle ainsi que sur leurs pratiques et leurs expériences de motards.

Sept Assemblées Régionales en Occitanie

• 8 mars à Perpignan

• 11 mars à Nîmes

• 15 mars à Toulouse

• 16 mars à Albi

• 17 mars à Rodez

• 18 mars à Auch

• 24 mars à Montpellier.

Candidatures et élections en ligne pour que chacun puisse faire entendre sa voix

La Mutuelle des Motards tire les enseignements positifs de l’expérience dématérialisée de 2021 et propose une gestion en ligne du processus d’élection des représentants des sociétaires à son Assemblée générale et/ou aux commissions sinistres. « Malgré les contraintes, nos sociétaires ont été trois fois plus nombreux à participer aux élections en 2021, observe Patrick Jacquot, PDG de la mutuelle. Ce fort niveau d’engagement a permis de renforcer leur représentation au sein de nos instances. » Le dépôt des candidatures et l’élection des représentants des sociétaires se font donc en ligne : dépôt des candidatures du 3 au 28 mars, votes du 2 au 11 avril. L’Assemblée générale de la Mutuelle des Motards aura lieu le 18 juin 2022 à Saint-Étienne. Au programme : approbation des comptes, des orientations stratégiques et de la composition du conseil d’administration de la Mutuelle.



À propos de la Mutuelle des Motards

Créée en 1983 par 40 000 membres fondateurs à l’appel de la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère), l’assurance Mutuelle des Motards est le spécialiste de la protection des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés.

Développer la pratique du 2-roues à moteur et protéger ses sociétaires en concevant des produits d’assurance innovants sont les deux moteurs de la Mutuelle des Motards.