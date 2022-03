Béziers - Le BMC Béziers proche de l'exploit termine 6ème avec les élites sur le Circuit des 4 Cantons.

Samedi 5 mars 2022, le BMC Béziers participait au Circuit des Quatre Cantons à Moulins (03), une course élites sur 172km.

La journée commence pas très bien pour les biterrois car au bout de 8km Clément Ribas s’accroche avec un autre coureur et casse sa roue avant, impossible d’attendre la voiture de dépannage, il doit s’arrêter, il repartira loin mais au prix d’un bel effort il réintègrera le peloton avec 10 km de chasse.

Ça ne s’arrête pas là, c’est ensuite au tour de Damien Albaret d’être victime d’une crevaison à l’avant après une sortie de route, il nous confie « avoir les jambes », et retrouve rapidement sa place avec ses coéquipiers dans le peloton.

Le Show Damien Albaret.

Après 80 kilomètres les attaques se multiplient et trois coureurs s’isolent à l’avant de la course, Damien Albaret prend l’initiative de partir en contre avec 4 autres coureurs et après une belle poursuite les rattrapent pour former la bonne échappée du jour. En présence de coureurs de N1 de Saint-Etienne, AVC Aix, Vaulx-en-Velin, Acrog-Tormans et Corbas Lyon Métropole N2, l’échappé progresse et résiste au retour du peloton jusqu’à l’entrée du circuit final.

Pendant ce temps-là, Alexandre Diaz, Rémi Castelain et Antoine Lamy sont victimes d’une grosse chute dans le peloton, ils rattraperont dans les voitures le peloton.

L’échappée ira au bout.

A 15 kilomètre de l’arrivée sur le circuit final, l’échappée hausse le ton et le rythme et les coureurs lâche prise un par un. A cours de compétition, Damien lâche à 10km de l’arrivée et seulement 3 coureurs résisteront à la chasse du peloton jusqu’au bout.

Jelle Vermoote (Acrog-Tormans) remporte la 43e édition du Circuit des 4 Cantons (Élite Nationale, il devance Antoine Grand (Corbas Lyon Métropole) et son coéquipier Robbe Claeys.

Le BMC Béziers n’a pas dit son dernier mot.

A 2 tours de l’arrivée, les trains de sprinters se mettent en route et Nicolas Muraro compte bien emmener Steeve Touboul et sa belle pointe de vitesse, en se replaçant Nicolas est victime d’une chute et casse son vélo…

Steeve Touboul doit se débrouiller seul.

Pas de problèmes pour le sprinteur biterrois, il arrive à bien se placer et après un sprint rapide, il termine 6ème de cette course, Corentin Dubois fini 18ème, l’ensemble des coureurs finiront tranquillement la course après une longue journée de course.

Steeve Touboul : " J'étais dans les dix premiers du peloton au moment du sprint. J'ai attendu les 200 derniers mètres pour lancer mon sprint. Je fais 3 du peloton. C'est un circuit facile mais il y a un long faux-plat avant l'arrivée qui faisait mal. Je ne pensais pas que l'échappée irait au bout car on est revenu à 25" alors que ça faisait un moment qu'ils étaient devant. Chapeau à eux.

J'ai débuté ma saison aux Boucles du Haut-Var. J'ai couru tous les jours là-bas, ça m'a permis de faire mon "petit stage" puisque je n'en ai pas fait à proprement parler. Je vois que je marche depuis. Je suis très content, la forme est là sur 175 bornes. C'est bien avant Bordeaux-Saintes la semaine prochaine.Mon premier gros objectif de la saison sera les Jeux des sourds et malentendants qui auront lieu au Brésil. Je suis sélectionné en équipe de France pour y participer. "



Bravo à Steeve pour ce magnifique résultat, Damien Albaret pour son échappée et l’ensemble de l’équipe ; Clément Ribas, Corentin Dubois, Victor Leroy, Rémi Castelain, Alexandre Diaz, Antoine Lamy et Nicolas Muraro.

Dimanche prochain rendez-vous à Bordeaux-Saintes pour la première manche de Coupe de France Nationale 3.