Montpellier - Salon du chiot Montpellier, entre exploitation et souffrance animale

Le week-end du 5 au 6 mars, des militants animalistes ont sensibilisé les passants et les visiteurs du salon à la cause animale.

Ils informent et dénoncent l'exploitation d'animaux, les problèmes éthiques et de souffrance animale que ces salons créent et entretiennent.

Les animaux sont selectionnés génétiquement pour des critères esthétiques et de rentabilité, au détriment de leur épanouissement et de leur santé.

Certains d'entre eux ont de graves problemes respiratoires chroniques, squelétiques ou organiques.

Certains subissent des césariennes car leurs petits sont trop gros pour être mis bas naturellement.

Certains ont le crane tellement petit pour leur cerveau en developpement que cela provoque des migraines permanentes comme pour le Cavalier King Charles très "à la mode"...

La Norvège venant d'ailleurs d'interdir l'élevage de cet animal, il était proposé à la vente dans ce salon.

Ces éleveurs d'animaux se prennent pour des créateurs mais ils ne font que générer de la soufrance esthétisée pour le profit.

Concernant les adoptants, aucune enquête n'est effectuée pour savoir si l'animal aura des conditions de vie satisfaisante pour répondre aux impératifs de son espèce. Ils rentrent, sortent la carte bleu et ressortent avec leur achat...

Souhaitons que la majorité d'entre eux seront de bons maitres à défaut d'être des gardiens bienveillants d'un animal.

Une fois l'achat compulsif effectué, il n'est pas rare de retrouver ces animaux abandonnés malgré le prix exorbitant qu'ils ont couté. Sortir quotidiennement l'animal pour ses besoins, réparer/nettoyer son logement, achats de croquettes, visites véto... tant de raisons pour certains individus peu scupuleux d'abandonner lachement son animal.

Les refuges débordent d'animaux attendant un foyer aimant et chaleureux. Des conseils, des questions vous serons posées dans l'interet des animaux. Alors n'achetez pas, adoptez!