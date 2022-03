Tarn et garonne - Ukraine. Les élus régionaux rencontrent le Secours Populaire

La fédération Tarn et Garonne du Secours Populaire a reçu une délégation d’élus communistes du conseil régional pour leur présenter les actions de solidarités, et notamment la campagne de mobilisation pour l’Ukraine qui se met en place.

La vice-présidente Marie Piqué, en charge des solidarités, était accompagnée de Rodolphe Portolès, président de la commission éducation et d’Eric Cadoré, président de la commission agriculture. « La Région Occitanie souhaite répondre à deux urgences : le recueil de dons pour les Ukrainiens et l’accueil des réfugiés. Les 18 Maisons de Région sont actuellement mobilisées pour recueillir les dons qui seront ensuite acheminés par convoi humanitaire », a expliqué la vice-présidente.

« Le Secours Populaire s’est mien en lien dès le premier jour du conflit avec ses partenaires d’actions en Ukraine et va organiser des missions sur place pour apporter une solidarité concrète et rapide aux populations en Pologne, en Moldavie et en Slovaquie », a détaillé de son côté Julien Sueres, membre du bureau régional Occitanie du Secours Populaire.

« Pour l’accueil des réfugiés, la Région sera aux côtés des collectivités, universités et associations », assure Marie Piqué, notamment grâce au fonds régional d’un million d’euros qui va être dédié. « Nous recensons en ce moment les initiatives, associations et structures volontaires » a-t-elle ajouté.

Le Secours populaire mobilise sur son fonds d’urgence, 50.000 € pour engager le plus rapidement possible des actions dans les zones identifiées permettant la solidarité la plus concrète possible. La mobilisation de toutes et tous est nécessaire pour aider au mieux les personnes et familles touchées par la guerre. Vous pouvez faire un don sur www.secourspopulaire.fr ou par chèque adressé au Secours Populaire, Impasse Paul Riquet, Montauban. Tous les détails des actions organisées par la Région Occitanie sont accessible sur https://www.laregion.fr/solidarite-occitanie-ukraine.