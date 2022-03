Sète - Soutien à l'Ukraine : le point sur les actions à Sète

La municipalité lance plusieurs actions pour venir en aide au peuple ukrainien et participer à l’effort humanitaire qui se met en place. Le point sur le dispositif.

- Ouverture d’un centre de collecte des dons dès ce samedi 5 mars 10 h : la Ville et le CCAS ouvrent un lieu central de collecte des dons à la caserne Vauban, boulevard de Verdun, dans les locaux de l’ancienne poste du Triolet. Sont actuellement demandés : du matériel logistique (lits de camp, sac de couchage, couverture de survie, projecteurs, rallonges électriques…), des produits d’hygiène (gels, savons, dentifrice, brosse à dents, couches, lait maternel, médicaments, rasoirs…) et du matériel de secours (blouses médicales, gants à usage unique, pansements, garrots, bandages…). Les dons matériels énumérés ci-dessus peuvent être déposés du mardi au samedi de 10 h à 18 h. L’accueil et la gestion du centre de collecte seront assurés par les ambassadeurs sanitaires, des agents du CCAS, et des agents bénévoles de la Ville et du CCAS.

- Recueil des offres d’accueil : les Sétois qui souhaitent accueillir des ressortissants ukrainiens peuvent, dès à présent, se rapprocher de l'accueil de la mairie (sur place ou par téléphone au 04 99 04 70 00) afin de laisser leurs coordonnées et leur capacité d’accueil. La municipalité, en accord avec la préfecture, transmettra, en temps utile, ce listing afin d’organiser l’hébergement des ressortissants ukrainiens.

- Un concert de soutien : un concert dont les bénéfices seront reversés pour le soutien à l'Ukraine aura lieu le 14 mars à 20 h 30 au Conservatoire intercommunal Manitas de Plata. Cet événement est en cours d’organisation.

Symboliquement, la façade de la mairie et plusieurs ponts sont éclairés aux couleurs de l'Ukraine depuis ce mercredi 2 mars. Par ailleurs, la Ville invite les personnes désireuses de faire des dons d’argent en aide à la population ukrainienne à se rendre sur le site Internet de la Croix rouge ou de la Protection civile.

- don.protection-civile.org/soutenir

- croix-rouge.fr/urgence-ukraine