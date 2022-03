Hérault - Ukraine : Le Secours populaire appelle aux dons financiers et intervient avec ses partenaires

Fidèle à ses valeurs de solidarité et pour répondre à l’urgence, le Secours populaire s’est mis en lien dès le premier jour du conflit avec ses partenaires d’action dans la région et va organiser des missions sur place pour apporter une solidarité concrète et rapide à la population ukrainienne en Pologne, en Moldavie et en Slovaquie.

En Pologne, avec l’appui de son partenaire Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS), le SPF soutient sur le plan matériel les réfugiés d’Ukraine situés dans la région de Przemyśl, à la frontière ukraino-polonaise. PKPS est déjà actif sur place. Il collecte des denrées alimentaires dans les supermarchés et apporte de l’aide alimentaire aux réfugiés. Il met aussi à disposition des solutions d’hébergement dans ses centres et travaille pour les démultiplier. Le premier besoin identifié est celui des produits d’hygiène. Une mission du SPF se prépare à aller sur place.

A la frontière Ukraine/Moldavie : le partenaire ukrainien Four leaf clover, originaire d’Odessa, s’organise pour apporter un soutien matériel aux réfugiés ukrainiens déplacés dans cette zone frontalière dans le sud de l’oblast d’Odessa. Il devrait pour cela utiliser un centre de loisirs situé à quelques kilomètres de la frontière avec la Moldavie. Cette action de solidarité vise à soutenir 300 familles avec des kits d’environ 100$ par famille. Une attention particulière sera portée sur les populations moldaves locales qui, pour certaines, sont également en situation de pauvreté. Une mission du SPF se prépare à partir.

En Slovaquie, des premiers contacts sont en cours pour identifier des organisations actives à la frontière entre l’Ukraine et la Slovaquie afin d’intervenir auprès des réfugiés situés dans cette région. 50 000 euros ont déjà été débloqués par le Secours populaire sur son « fonds d’urgence solidaire » pour amorcer de suite les actions de solidarité.

L’association appelle aux dons financiers et aux initiatives de collectes populaires pour aider les personnes réfugiées. Les dons permettent aux partenaires de répondre aux besoins identifiés directement auprès des personnes concernées. Essentiels pour apporter une solidarité de qualité, ils leur donnent aussi la possibilité de s’adapter à un contexte très mouvant et de faire évoluer les formes d’aide.