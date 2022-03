Béziers - Interpellation d'un mineur suspecté d'avoir arraché le sac à main d'une dame âgée

Le 26 février 2022 vers 17h, rue du Bel Air à BEZIERS, une femme de 89 ans était victime d'un vol avec violences commis par un individu qui lui arrachait son sac à main alors qu'elle sortait de sa résidence, provoquant ainsi sa chute (2 jours d'IT).

Les investigations du commissariat de police de BEZIERS permettaient d'identifier un mineur âgé de 16 ans ayant utilisé les cartes bancaires de la victime cinquante minutes après les faits. Placé en garde à vue le 1er mars 2022, il reconnaissait être présent lors du vol mais il affirmait n'a pas l'avoir commis, déclarant que les cartes utilisées pour procéder à des achats sur internet lui avaient été remises par un autre individu.

Le mineur était déféré le 3 mars au parquet de Béziers et immédiatement présenté à un juge des enfants, lequel le plaçait sous contrôle judiciaire. Inconnu jusqu'à présent de la justice, il sera jugé le 21 avril prochain par le tribunal pour enfants des chefs de vol aggravé par deux circonstances (au préjudice d’une personne vulnérable et avec violences) et de tentatives d’escroquerie par l'utilisation des cartes bancaires volées.