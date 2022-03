Europe - L'Europe est aux côtés de l'Ukraine : le Parlement demande des sanctions plus sévères contre la Russie

Le Parlement européen demande davantage de soutien à l'Ukraine et des sanctions plus sévères à l’encontre de la Russie suite à son invasion du pays.

Lors d'une session plénière extraordinaire, organisée à Bruxelles le 1er mars pour discuter de la réponse de l'UE à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, la Présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré: « Nous sommes ici aujourd’hui dans l’ombre de la guerre de Poutine. Une guerre que nous n’avons pas provoquée. Une invasion scandaleuse d’un État souverain et indépendant. Au nom du Parlement européen, je condamne dans les termes les plus femes possibles l’agression militaire russe contre l’Ukraine et j’exprime ma solidarité avec tous ceux qui souffrent et toutes les victimes. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est adressé au Parlement en direct de Kiev. Il a parlé des pertes subies par les Ukrainiens qui défendent leur pays et a également remercié l'UE pour son soutien : « Nous nous battons pour nos droits, nos libertés et, actuellement, pour notre survie. Nous nous battons aussi pour être des membres à part entière de l’Europe. Alors maintenant, prouvez-nous que vous êtes avec nous. »

Dans une résolution adoptée à une majorité écrasante, les députés ont fermement condamné l'invasion illégale de la Russie et ont appelé à des sanctions plus sévères contre le pays. Ils ont également appelé les pays de l'UE à accélérer la livraison d’armes de défense à l’Ukraine , à ce que des sanctions ciblées soient rapidement adoptées à l’encontre des personnes responsables de la corruption de haut niveau en Russie et au Bélarus ainsi qu’à mettre fin aux "visas dorés" pour les personnes russes fortunées.

Les députés ont demandé davantage d'efforts pour accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’UE.