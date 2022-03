Marseillan - Résultats des votes du budget participatif : C'est le Pumptrack qui gagne !

Résultats des votes du budget participatif 2022 de Marseillan.

Le Budget Participatif de Marseillan est un dispositif permettant aux habitants de la commune de participer directement à la transformation de leur territoire, en s’appuyant sur la créativité de tous.

Les Marseillanais et Marseillanaises ont proposé des idées de projets d’intérêt général. Puis l’ensemble de la population a voté pour le projet qui lui paraissait le plus intéressant.

Un pumptrack est un espace ludique destiné à la pratique du BMX, du vélo, du skateboard, du roller, de la trottinette et des draisiennes pour toutes et tous, à tous les âges ! Une piste en enrobé composée de séries de bosses et de virages sur lesquelles petits et grands s’en donnent à cœur joie ! Fun, sécurisées et esthétiques, elles sont l’avenir des espaces de loisirs sportifs à deux ou quatre roues.

C'est le Pumptrack qui gagne !

Pour rappel retrouvez le détail de ces projets sur : https://participons.marseillan.com/projets

Voici les résultats du dépouillement qui s’est déroulé mercredi 02 mars 2022