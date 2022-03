Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Lilhac

Maires et délégués étaient nombreux à participer à la réunion territoriale de proximité du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organisée à la salle des fêtes de Lilhac le 18 février 2022, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux. Voici quelques exemples des échanges riches et variés…

Le SDEHG, service public local de l’énergie en Haute-Garonne

Thierry Suaud, Président du SDEHG, a d’abord rappelé les actions menées par le Syndicat en faveur de la transition énergétique des communes de la Haute-Garonne. Le SDEHG est un outil de mutualisation à l’échelle départementale rendant l’accès à l’énergie et à la transition énergétique plus efficace et égalitaire pour nos collectivités et nos concitoyens. Il apporte son expertise technique aux communes pour les conseiller dans leurs différents projets de transition énergétique.

Le programme « Service Public Local de l’Énergie » pour 2022-2026

Le 28 janvier dernier, le SDEHG a tenu son débat d’orientations budgétaires pour 2022 et voté son programme d’actions « Service Public Local de l’Énergie » pour 2022-2026.

Les membres du Comité Syndical ont adopté, à l’unanimité, les propositions formulées par le Président pour l’avenir du SDEHG, construites sur la base d’un important travail d’analyse et de prospective financière piloté par Philippe Fuseau, Vice-Président en charge des finances.

Ces orientations budgétaires et le programme d’actions 2022-2026 garantissent la solidarité, la mutualisation et la redistribution au service de l’aménagement du territoire et donc de toutes nos communes rurales et urbaines.

Les grands axes du programme « Service Public Local de l’Énergie » pour 2022-2026 sont les suivants :

Accélérer la transition énergétique de nos territoires grâce à un nouveau modèle d’éclairage public et de nouveaux programmes de travaux pour lutter contre la pollution lumineuse,

Favoriser le développement de la mobilité électrique par le renforcement et la coordination des infrastructures de recharge,

Renforcer l’accompagnement des communes dans leurs projets de transition énergétique, développer l’autoconsommation à partir d’énergies renouvelables et assurer une veille technologique et énergétique,

Développer l’expertise du Syndicat, améliorer et moderniser les services apportés aux communes et aux usagers.

Pour en savoir plus : www.sdehg.fr

Accélérer la rénovation de l’éclairage public avec le programme « LED Haute-Garonne 2026 ++ »

Le SDEHG propose aux communes un nouveau programme d’éclairage public : le programme LED Haute-Garonne 2026 ++ qui permet à la commune d’atténuer les hausses du prix de l’électricité.

Ce programme est réservé aux travaux légers d’investissement consistant à ne remplacer que le luminaire par un appareil d’éclairage public standardisé de dernière génération. Le nouveau luminaire proposé est optimisé pour économiser l’énergie et limiter la pollution lumineuse afin de préserver la biodiversité et la santé humaine.

Ce programme, ouvert à tous types de points lumineux, favorisera le remplacement des luminaires de type « boule », particulièrement énergivores et néfastes pour la biodiversité, devant être éradiqués avant 2025.

Les travaux sont financés par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.

Le SDEHG garantit à la commune une réduction d’au moins 10% de ses dépenses de fourniture d’électricité pour les points lumineux concernés, déduction faite de l’annuité d’investissement correspondant aux travaux.

Pour en savoir plus : www.sdehg.fr