Mèze - Département : des grands projets avec Mèze

Construction de la Maison des services publics et de logements sociaux boulevard Paul Valéry, réaménagement global du quartier HLM Frédéric Mistral, le Département de l’Hérault s’engage dans des opérations de grande envergure avec la commune de Mèze.

Thierry Baëza, maire de Mèze, a accueilli, le 25 février en mairie, Vincent Gaudy, vice-président du Département délégué au logement social et à la politique foncière, président d’Hérault Logement et Yvon Pellet, vice-président du Département délégué à l’économie agricole et à l’aménagement rural, président de FDI Habitat. Jean-Christophe Dalbigot, premier adjoint de la Ville de Mèze, Audrey Imbert, adjointe à l’aménagement du territoire, conseillère départementale et Annick Galibert, adjointe à l’action sociale étaient également présents.

L’ordre du jour de cette réunion était particulièrement dense. Il a d’abord été question du terrain situé boulevard Paul Valéry (derrière la Poste).

Propriétaire de cet espace, le Département projette d’y construire un bâtiment accueillant quelques logements ainsi que la future « Maison des Services Publics » dont la création fait partie des engagements de la municipalité. Un parking public sera également aménagé par la Ville sur ce site.

Autre sujet abordé à cette occasion, le réaménagement complet du quartier HLM Frédéric Mistral. Un vaste projet prévoit la démolition et la reconstruction de l’ensemble des bâtiments de la partie Sud devenus trop vétustes. Les immeubles de la partie Nord seront quant à eux entièrement rénovés.

A terme, 66 logements sociaux supplémentaires seront créés. Enfin, tous les espaces extérieurs collectifs seront réaménagés avec des jeux pour enfants, des plantations et des jardins. Vincent Gaudy précise que près de 29 millions d’euros seront consacrés à cette opération.