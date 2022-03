La série recherche un petit garçon d'environ 2-3 mois dont les parents sont domiciliés dans la région. Jumeaux bienvenus !

Si vous êtes intéressé, envoyez le plus rapidement possible 2 photos récentes de votre bébé et sa date de naissance, ainsi que vos coordonnées à pgcasting2021@gmail.com en indiquant "Casting BB garçon" en objet de votre e-mail.