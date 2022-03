Occitanie - Sensibilisation et soutien aux initiatives locales : la Région s'engage pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, et alors que la crise sanitaire, économique et sociale a aggravé les inégalités, la Région renouvelle l’organisation du mois de l’égalité femmes-hommes du 1er au 31 mars à travers toute l’Occitanie.

Les Maisons de Ma Région, les Maisons de l’Orientation et la Maison régionale des Sports accueilleront ainsi 38 événements visant à sensibiliser le plus grand nombre et à mettre en lumière les initiatives portées localement par les associations. Initiée en 2020, cette manifestation s’inscrit dans le cadre du plan d’actions pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes adopté par la Région en 2017. A ce titre, elle vient également de mobiliser plus de 204 000 € pour soutenir 40 initiatives retenues au titre de l’édition 2022 de son appel à projets.

La crise sanitaire a notamment révélé la fragilité des progrès réalisés ces dernières années en matière d’égalité femmes-hommes. Si rien ne change, le temps nécessaire pour parvenir à l’égalité réelle sur les plans économique et politique, ainsi qu’en matière de santé et d’éducation, est désormais estimé à 135,6 années à l’échelle mondiale (source : rapport du forum économique mondial et chiffres clés de l’égalité 2021). Par ailleurs, le « 3919 », numéro de téléphone dédié aux femmes victimes de violences, a traité 5 303 appels entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, représentant une augmentation de 16%. Dans ce contexte, la Région Occitanie maintient le cap : soutien aux associations de terrain, appui aux initiatives locales pour répondre aux situations d’urgence, sensibilisation du plus grand nombre face aux violences, déconstruction des stéréotypes sexistes, accompagnement des entreprises pour l’égalité professionnelle, etc.

« L’actualité nous le rappelle quotidiennement : le combat pour l’égalité réelle n’est pas gagné. Et la crise sanitaire que nous traversons a malheureusement exacerbé les violences auxquelles de trop nombreuses femmes sont encore exposées. Protéger, sensibiliser, agir : c’est l’esprit de notre plan d’actions régional adopté dès 2017. Agir en pack pour apporter des réponses concrètes sur le terrain : soutenir les projets innovants, lutter contre les violences et donner aux jeunes filles les moyens d’inventer le monde de demain.

Ce mois de l’égalité est l’occasion de nous retrouver, d’échanger, de penser de nouvelles solutions. Il s’agit aussi de mettre en lumière celles et ceux qui agissent au quotidien, dans les territoires, animés par la volonté de changer les choses. Dans ce combat, vous pouvez compter sur ma détermination et celle de la Région Occitanie » a notamment déclaré la présidente de Région, Carole Delga, à la veille du démarrage du mois de l’égalité.

Du 1er au 31 mars : nouvelle édition du mois de l’égalité en Occitanie

A l’occasion de la journée du 8 mars et dans le cadre de son mois de l’égalité, la Région Occitanie multiplie les actions de sensibilisation sur tous les fronts et sur tous les terrains. Les Maisons de Ma Région, les Maisons de l’Orientation et la Maison régionale des Sports de Montpellier accueilleront 38 évènements gratuits et participatifs à l’initiative des associations partenaires : expositions animées, projections de films, lectures de femmes écrivaines, cafés-débats, etc. De nombreux thèmes seront ainsi abordés, tels que la découverte des métiers, le soutien et l’encouragement à la création d’entreprise, la prévention des violences ou encore l’égalité dans le sport.

Focus sur…

Exemples d’événements organisés cette année

Le 8/03, en duplex entre les Maisons de Ma Région de Narbonne et de Carcassonne, la table ronde intitulée « Relever les défis des cheffes dans le bâtiment » mettra en valeur les témoignages de femmes manageuses en responsabilité dans le secteur du bâtiment.

Les Maisons de Ma Région d’Auch, de Millau ou encore de Rodez accueilleront l’exposition « Antoinette 50 ans plus tard, histoire et devenir des luttes pour l’égalité femmes-hommes de génération en génération » réalisée par l’association Pulsart qui propose des ateliers de sensibilisation et d’écriture pour animer la visite de l’exposition.

Pour la première fois en 2022, la Maison des Sports de Montpellier s’associe au mois de l’égalité en organisant, le 9 mars à 18h, la projection d’un film suivie d’une table ronde sur le thème « Sportives : le parcours médiatique des combattantes », proposée par le Comité régional Olympique d’Occitanie.

+ Programme complet : https://www.laregion.fr/Le-mois-de-l-Egalite-en-Occitanie-2022

Initiatives : 40 nouveaux projets soutenus par la Région

Parmi les 15 actions phares du plan régional pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’appel à projets dédié vise à soutenir les actions innovantes menées sur tout le territoire d’Occitanie. Il a pour objectif d’agir au plus près des habitantes et des habitants pour favoriser l’égalité professionnelle dans l’emploi mais aussi prévenir et lutter contre les violences sexistes.

Réunis en Commission permanente sous la présidence de Carole Delga le 18 février dernier, les élus régionaux ont ainsi validé les 40 projets retenus au titre de l’édition 2022 de l’appel à projets. La Région mobilise à ce titre plus de 204 000 €.

Parmi les projets retenus cette année :

- « L.E.A.O, Lieu d'Ecoute, d'Accueil et d'Orientation », porté par l’association Affirmée à Capdenac-Gare dans l’Aveyron ;

- La mise en place d'un dispositif mobile de prise en charge et d'accompagnement des femmes victimes de violences dans le Gard, porté par l’association Via Femina FAMA ;

- « Territoire Zéro : Notre cyberespace sans violences », porté par l’association Parle avec elles à Toulouse ;

- « Stop aux violences sexistes », porté par l’association Tin Hinan à Montpellier ;

- « Violences conjugales : quand les photos parlent », porté par l’association pour l’enseignement, les études et l’expérimentation dans les Pyrénées-Orientales…

Dans le cadre de cet appel à projets, la Région a déjà engagé 1,3 M€ pour soutenir 251 projets depuis 2017. En 2022, elle a prévu de mobiliser plus de 1,56 M€ pour agir concrètement pour l’égalité réelle à travers l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre.

Focus sur…

Le Train pour l’Egalité entrera en gare Matabiau le mardi 1er mars

La Région Occitanie est également partenaire du Train pour l’Egalité qui sillonnera la France afin de sensibiliser aux grands enjeux de l’égalité femmes-hommes et mobiliser les citoyens sur l’ensemble du territoire.

A Toulouse, l’inauguration du Train pour l’Egalité se déroulera mardi 1er mars, de 12h à 14h, en présence notamment de Nadia Bakiri, conseillère régionale à l’Egalité Femme/Homme et à la lutte contre les violences faites aux femmes représentant la présidente Carole Delga, d’ambassadrices de la Fondation des Femmes, de mécènes et de la presse.

Porté par la Fondation des Femmes créée en 2006, ce projet multi-partenarial implique également les associations de la fédération Solidarité Femmes (les Centres d’Information des Droits des Femmes et des Familles, le Mouvement français pour le Planning Familial, Forces Femmes) et de nombreux partenaires privés.

Le Train pour l’Egalité se compose de 6 voitures thématiques proposant des animations pour prévenir le harcèlement de rue, sensibiliser sur la santé et les droits sexuels, lutter contre les violences et mieux connaitre les ressorts des inégalités professionnelles pour agir sur celles-ci.

Il circulera en France du 26 février au 7 mars et s’arrêtera dans 9 villes étapes : Toulouse, Lille, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Marseille et Paris.

+ Informations et accréditations presse : https://fondationdesfemmes.org/train-egalite/