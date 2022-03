Hérault - Journée internationale des droits des femmes : au programme le spectacle « Les Instantanés #1 et #2 »

ANNIE ERNAUX A L’HONNEUR POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Le mardi 8 mars, la Communauté de communes Grand Orb célèbrera la Journée internationale des droits des femmes en programmant le spectacle « Les Instantanés #1 et #2 », directement inspiré de l’œuvre d’Annie Ernaux. Le matin, place aux scolaires à la Cité Mixte Ferdinand Fabre à Bédarieux, et le soir à 20h, au grand public qui est chaleureusement invité à une représentation gratuite à la Salle Marcel Roux au Bousquet d’Orb.

La Compagnie « Le Cri dévot » reprend dans ce spectacle deux romans de la célèbre femme de lettres : « La Place » et « Une Femme ».

Ces « instantanés » sont deux courts monologues évoquant la vie des parents d’Annie Ernaux. Deux récits pour saisir le lien qui les a unis. Dans La Place, Prix Renaudot 1984, l’écrivaine cherche à réparer l’amour séparé entre elle et son père. Dans Une Femme, elle tente de retrouver les différents visages et la vie de sa mère. Annie Ernaux dresse leurs portraits, se réconcilie avec eux tout en gardant une certaine distance. Issue d’un milieu ouvrier, elle a accédé aux études supérieures et rejoint progressivement un monde bourgeois. En témoignant de sa vie passée et des souvenirs de sa place dans le cercle familial, elle dépasse sa propre condition pour ainsi représenter une parole collective.

Les textes d’Annie Ernaux, qu’elle refuse d’appeler autobiographiques tant son « JE » devient «NOUS », sont interprétés sur scène avec justesse et poésie par Camille Daloz et Emmanuelle Bertrand. Les deux comédiens en livrent une adaptation fidèle, dans une forme très épurée, au plus proche de son écriture brute.

Spectacle gratuit, en entrée libre, réservation possible par téléphone au 04 67 23 78 03.

Légende photo : Cie Le Cri dévot ©Léo Daniel