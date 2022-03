Europe - Les Régions de France  se mobilisent pour coordonner la réponse à la crise humanitaire qui menace le peuple ukrainien 

Les Régions de France se mobilisent pour coordonner la réponse à la crise humanitaire qui menace le peuple ukrainien

Réunis hier soir en conseil des régions extraordinaire, les Présidentes et les Présidents des Régions de France réaffirment leur engagement pour organiser les actions de solidarité nécessaires, tant vis à vis des populations ukrainiennes qu’en vue de l’accueil éventuel de réfugiés.



Des marques de solidarité se sont multipliées depuis quelques jours, dans le monde et en Europe, afin de soutenir le peuple ukrainien dans l’agression qu’il subit par la tentative d’annexion russe. Un immense élan de générosité s’est notamment manifesté en France, avec des dons spontanés sur l’ensemble du territoire. Aux côtés des services de l’Etat, les Régions pourront coordonner ces initiatives de solidarité.

Les Régions de France seront par ailleurs engagées pour organiser l’accueil des réfugiés ayant fui les zones de combat.Elles pourront organiser, avec l’ensemble des collectivités concernées, les dispositifs permettant un accueil fidèle aux valeurs de la France. Elles décident de leur accorder la gratuité des déplacements dans les TER et les transports interurbains.

Enfin, les Régions sont prêtes à prendre part dès que possible à l’effort de solidarité nationale, dès que la constitution d’un fonds de soutien par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères aura été actée. Ce fonds pourra venir à l’appui de l’action des ONG, des associations, et plus globalement de tous ceux dont la mobilisation sera requise par la crise que nous traversons.

Elles prendront également l’initiative d’une démarche auprès du Premier ministre et du ministre de l'Économie des finances et de la relance pour engager sans tarder un travail de repérage des filières économiques françaises pouvant être impactées au plan économique afin de définir les meilleures modalités de soutien.

Les Régions de France sont aux côtés du peuple ukrainien dans cette crise, et œuvreront pour le soutenir jusqu’au règlement durable du conflit.