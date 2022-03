France - Contre la chasse en enclos, chasseurs et défenseurs des animaux dépassent leurs différences

Contre la chasse en enclos, chasseurs et défenseurs des animaux dépassent leurs différences

Les présidents de One Voice et des Amis des chemins de Sologne s’allient contre la chasse en enclos et l’engrillagement de la nature.

La rencontre entre Muriel Arnal, présidente de One Voice, et Raymond Louis, président des Amis des chemins de Sologne, aura lieu le mardi 8 mars 2022 à 10h au siège de cette dernière, à Brinon-sur-Sauldre.

Les deux présidents des associations mettent leurs différences de côté pour mieux s’unir autour de ce qui les rassemble, la nature et la biodiversité en France et en Sologne en particulier, où la chasse en enclos est un fléau.

Là où les Amis des chemins de Sologne, chasseurs par ailleurs, combattent l’engrillagement de ce territoire depuis des années, puisqu’il empêche les animaux sauvages de circuler, One Voice combat toutes les chasses et a mené une enquête en infiltration dans des chasses en parcs fermés pour en dénoncer l’extrême cruauté.

Les deux associations ont été reçues par les parlementaires pour consultation, notamment dans le cadre de la proposition de loi contre l’engrillagement de la nature. Elles espèrent que les chasses dans des propriétés fermées ne laissant aucune chance de survie aux animaux piégés à l’intérieur et empêchant la bonne circulation des animaux libres appartiennent bientôt au passé. Une interdiction en Sologne serait un signal fort.

Elles en appellent au minimum la responsabilité des parlementaires pour voter cette interdiction, ou, à défaut, interdire l’engrillagement des propriétés, lequel empêche les animaux de circuler pour y entrer comme pour en sortir.

Il a été convenu que Raymond Louis recevrait au siège de l’association les Amis des chemins de Sologne, Muriel Arnal, fondatrice de One Voice, et qu’après une courte conférence de presse ils se rendraient sur le terrain, au plus près des propriétés grillagées.