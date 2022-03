Europe - Réunion informelle des ministres de la défense de l'UE

A la suite de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères du dimanche 27 février, les ministres de la défense de l’Union Européenne (UE) se sont réunis le lundi 28 février 2022 autour du Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’UE, M. Josep Borrell, à l’occasion d’une réunion informelle en visioconférence visant à coordonner la réponse de l’Union dans le domaine de la défense face à l’agression russe en Ukraine.

A cette occasion les ministres ont échangé sur les mesures concrètes lancées par l’UE dans le cadre de cette crise. Les propositions du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) pour un paquet de 500M€, dont 450M€ d’équipements létaux, via la Facilité européenne de Paix au bénéfice de l’Ukraine ont été unanimement saluées. La création d’une cellule de coordination européenne au sein de l’état-major de l’UE pour la fourniture d’équipements militaires a également été annoncée.

A cette occasion, la ministre des armées a rappelé que la France a décidé de livrer des équipements militaires. Les livraisons suivantes se poursuivront dans le cadre de ce mécanisme de coordination européen qui est en cours.

Enfin, les ministres ont convenu de l’importance de tirer les conséquences de cette crise dans le cadre de la « Boussole stratégique », document définissant les grandes orientations de la sécurité et de la défense européennes jusqu’en 2030. La France a pointé l’importance de disposer d’outils efficaces et concrets pour renforcer la capacité collective de l’UE à prévoir, décider et agir. La pertinence de la « Boussole stratégique », futur livre blanc de la défense européenne, a ainsi été largement soulignée.

Face au caractère exceptionnel de la situation, les ministres se sont félicités de la force et de l’unité de la réponse européenne, qui marque une étape décisive dans la construction de l’Europe de la Défense.



