Hérault - Nouvelle cérémonie des noces d'or célébrée en mairie

Jusqu’à 60 ans de mariage… Y avait-il plus belle preuve d’amour lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour la cérémonie des noces d’or et de diamant ? L’événement se déroulait en salle des mariages, quelques mois seulement après la précédente cérémonie, retardée en 2021 à cause du Covid. Cette année, les couples étaient réunis en temps et en heure en présence du maire François Commeinhes et de plusieurs élu(e)s dont Blandine Authié, première adjointe, et Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale.

Les couples ont tous reçu en cadeau un olivier, symbole de longévité et d’espérance, de paix et de réconciliation, de victoire, de force et de fidélité. Ils ont également pu partager une pièce montée et trinquer à leur amour. La cérémonie n’accueillait pas, cette-fois, de noces de platine (70 ans de mariage). Mais, comme un clin d’œil à cet événement, un autre couple fête, lui, ses noces de chêne cette année à Sète, soit 80 ans de mariage ! Il s’agit de l’artiste Pierre Soulages et de son épouse Colette.