Mèze - Police municipale : vigilance, fermeté, efficacité !

Au cours des derniers mois, l’action de la police municipale de Mèze, en lien étroit avec la gendarmerie, a permis d’identifier et d’interpeller les auteurs de plusieurs actes de délinquance.

Certains d’entre eux étaient recherchés de longue date pour de très nombreux méfaits. Pour Thierry Baëza, maire de Mèze et Séraphin Parra, adjoint à la sécurité publique, « Le succès de ces opérations démontre avec force l’intérêt d’une bonne collaboration entre police municipale et gendarmerie. Cela confirme également l’utilité d’un système de vidéo protection performant. Nos policiers municipaux accomplissent une mission essentielle pour le maintien de la sécurité et de la tranquillité publiques. Ils doivent être salués pour leur efficacité. »

Délinquants interpellés

En novembre 2021, des commerces ainsi que les services techniques de la commune ont été cambriolés par des individus agissant en équipe. Après un minutieux travail d’identification à l’aide du réseau de vidéo protection de la Ville de Mèze, les auteurs des faits ont pu être interpellés par la gendarmerie. Ces derniers étaient à l’origine de plusieurs dizaines de cambriolages commis dans diverses communes autour de Mèze.En décembre, la police municipale a interpellé un individu en possession d’une quantité relativement importante de cannabis dans son véhicule. Il a été remis à la gendarmerie.Au mois de janvier 2022, plusieurs véhicules ont été visités par un groupe d’adolescents. Les investigations menées conjointement par la police municipale et les gendarmes de Mèze ont porté leurs fruits. Les individus ont été interpellés et jugés pour les faits.Le système de vidéo protection a également permis à la police municipale d’identifier l’auteur de plusieurs cambriolages perpétrés contre des habitants de Mèze. Interpellé par les gendarmes, il a reconnu les faits.

La route sous surveillance

La délinquance routière est également dans le collimateur des policiers municipaux. En janvier, un mineur est pris par la police municipale au volant d’un véhicule. Le même jour un autre individu est interpellé pour une conduite sans permis en récidive, sous stupéfiants.

Les incivilités verbalisées

Le travail de la police municipale ne se limite pas à la grande délinquance. Les incivilités du quotidien constituent, par leur nombre et leur récurrence, un véritable fléau pour la qualité de vie des Mézois. Lorsque l’information et la prévention ne suffisent pas, les policiers municipaux sont amenés à prendre les mesures répressives qui s’imposent. À ce titre, pour le seul mois de décembre, 13 infractions constatées (essentiellement des dépôts d’ordures illégaux) ont donné lieu à verbalisation.