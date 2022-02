Montpellier - Exposition "Corps Accords" à [ES]Art Factory - du 11/03 au 10/04

Pour fêter ensemble l’arrivée du printemps et ses promesses de renouveau, [ES]ArtFactory a le plaisir de vous convier à l'exposition “Corps Accords” qui se tiendra du vendredi 11 Mars 2022 au dimanche 10 avril 2022. Cette exposition présentera une magnifique sélection d'œuvres de l’artiste plasticienne Claire B. Masimbert : peintures, sculptures, poèmes et dessins vous raviront.

Inspirés par les créations de l’artiste, nous avons pensé cette exposition comme une ouverture sur la réflexion du corps. Nous partageons une période critique où le corps est sans cesse interrogé et accusé de mille maux. Tantôt malade, tantôt vecteur de maladie, le corps est craint, il devient abstrait. On l’observe derrière un écran, on le cache, on le protège, on s’en effraie. Comment sortir de ce cercle vicieux, de cette danse macabre ? Printemps, renaissance, redécouvrons ce corps qui nous porte.

Le corps, ce réceptacle, ce support, ce substrat de l’essence de chaque Être. Il est source de nos mouvements, de nos vibrations et limite à la fois de nos existences. Pointant un jeu d’ambivalence entre le penser et le montrer, Claire B. Masimbert nous donne à contempler le corps autrement. À travers ses peintures, collages, sculptures et poèmes, nous redécouvrons le corps sous toutes ses formes et dans toutes ses expressions. Dans son œuvre, le corps est vivant, il dévoile, il exploite ses possibilités. Le corps est danse, immobilité, contour, inhérent, secret ou révélation. C’est une reconquête poétique et positive du corps que nous proposons dans cette exposition.

Claire B. Masimbert est une artiste plasticienne vivant près de Montpellier. Après une carrière d’entrepreneuse dédiée au design de vêtements de prêt-à-porter à Paris et Montpellier, Claire décide d’opérer une transition en 2018 pour revenir à ses premiers amours : la peinture et la sculpture. Ses compositions figuratives sont fortement inspirées de l’art brut qu’elle redécouvre au Musée du Quai Branly. Ainsi, c’est tout naturellement que Claire B. Masimbert identifie son travail à l’art brut moderne. Dans son œuvre, l’artiste met en tension des notions opposées : fond/forme, aplat/ligne, abstraction/figuration. Une ambivalence propice à l’émanation d’une plus grande liberté, elle-même favorable à une infinité d’interprétations. Les œuvres de Claire ont été exposées à l’échelle nationale. L’artiste souhaite symboliser la rencontre, l’altérité et le reflet de l’autre dans le miroir. Claire B. Masimbert décrit ses personnages comme «cherchant à avancer et à se permettre d’être».

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous à [ES]ArtFactory pour l’exposition “Corps Accords”. Permettons nous d’être à nouveau, ensemble.

- Vernissage le vendredi 11 Mars à partir de 18h -

- En présence de l'artiste -