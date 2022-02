Béziers - Le BMC Béziers travaille, Damien Albaret 20ème à Carlus (81)

Artus Jaladeau (Montauban Cyclisme 82) a remporté, ce dimanche 27 février 2022, le Grand Prix d'Ouverture de Carlus (81), une épreuve Toutes Catégories organisée par Albi Vélo Sport.

Après 108,5 kilomètres de course, il a devancé Damian Wild (AVC Aix-en-Provence) et Lukas Drapier (Albi VS).



Geoffrey Rouat auteur d’une belle échappée de 25 kilomètres en début de course tentera à nouveau sa chance accompagné de Corentin Dubois à la mi-course avant de se faire reprendre à 15 kilomètres de l’arrivée.

Alexandre Diaz victime d’un incident mécanique est contraint à l’abandon, Joshua Daladoire et Nicolas Muraro feront de même après un bon travail.

Tout le reste de l’équipe termine avec le peloton qui arrive pour la 11ème place :

Damien Albaret termine 20ème, Steeve Touboul 26ème, Rémi Castelain 51ème, Clément Ribas 52ème, Geoffrey Rouat 53ème, Antoine Bouzon 77ème, Corentin Dubois 88ème, Jérémy Boudignon 93ème, Victor Leroy 94ème, Alex Berton 99ème, Greg Vettor 105ème et Elder Colln 105ème. (Sur 189 partants)

Samedi prochain nous disputerons le Circuit des 4 cantons (Élite) à Moulins (03), une course de 172km.