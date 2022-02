Béziers - Le CCAS de Béziers en visite à l'éco-musée de Sérignan

Jeudi après-midi, 7 Seniors ont visité l'éco-musée de Sérignan, et plus précisément l'exposition "My prehistoric past".

Ils ont découvert l'univers d'un artiste bordelais qui crée sur le thème "Entre terre et eau".

Ses œuvres, des plus petites aux très grandes, sont réalisées via différentes techniques : sculpture sur bois, marbre et ciment rocailleux, dessin, collage…

Jeudi prochain, un autre groupe découvrira l'exposition "La mémoire en filigrane".