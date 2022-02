Sète - Top départ pour le renouvellement de la marque Destination Pour Tous à Balaruc les Bains

Dans le cadre du renouvellement de la marque Destination Pour Tous pour la commune de Balaruc-les bains, Hérault tourisme a lancé différentes étapes afin d’étudier, avec le nouvel Office de tourisme intercommunal Sète Archipel de Thau et dans le cadre de sa nouvelle organisation territoriale, les conditions de ce renouvellement :

Actualisation des guides d’accueil adaptés de ce territoire.

Évaluation des travaux de mise en accessibilité réalisés sur Balaruc-les-bains.

Nouvelle gouvernance territoriale.

Ajustement des cartographies et des poches d’accessibilités pour les 4 déficiences.

Merci à Romain Brych, stagiaire en BTS Tourisme, pour son travail avec l’Office de Tourisme sur l’actualisation des données et les pré tests d’évaluation. Le dernier test terrain a eu lieu sur la nouvelle voie verte, liaison douce reliant la gare de Balaruc-les-bains à Sète, et qui sera certainement un plus pour ce renouvellement de candidature...