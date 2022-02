Clermont-l'Hérault - Le Département végétalise sa nouvelle voie cyclable vers le Salagou

Suite à la mise en service de la piste cyclable entre la commune de Clermont l'Hérault et le lac du Salagou, le Département vient de finaliser les aménagements paysagers. Arbres et arbustes vont pouvoir accueillir tout un écosystème et apporter de l’ombre aux cyclistes.

Achevée à l’automne 2020, cette voie cyclable entre Clermont l’Hérault et les rives du lac s’étend sur 2 km, le long de la départementale 156E4.

Les travaux paysagers récemment réalisés ont permis la plantation d’arbres, d’arbustes et de gazon sur l’accotement de la piste cyclable. Les arbres d’alignement, plantés en tige, ont été choisis en référence aux espèces rustiques rencontrées aux abords de la piste cyclable : l’amandier, le chêne pubescent, le chêne blanc, le frêne oxyphylle, l'oranger des Osages.

Une plus grande biodiversité, un meilleur confort et de la fraîcheur pour les cyclistes…leurs bienfaits seront nombreux.

Ils ont été confiés à l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail AVH (Atelier Vallée de l’Hérault) et l’assistance à maîtrise d’ouvrage au bureau d’études CAP LS. Afin de garantir une reprise optimale des plantations, un entretien est programmé sur une durée de trois années pour l’ensemble des végétaux.

Budget : 110 000 €

Un engagement pour les pistes cyclables

Que ce soit pour les trajets du quotidien, le sport, les loisirs ou même les vacances en itinérance, le Département accompagne les Héraultais à pratiquer le vélo. Assurer la continuité cyclable est l’une des priorités comme la réalisation de nouvelles voies. Le Département compte 700km d’itinéraires cyclables (pistes, voies vertes, bandes cyclables, voies partagées, chaucidous…) et plus de 400 nouveaux km viendront compléter cette offre d’ici 2024.