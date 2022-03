Frontignan - Réunions publiques sur la démocratie participative

Depuis plus d’un an, l'équipe municipale a organisé une consultation des habitants et des acteurs du territoire pour faire évoluer les instances participatives de la commune. L'ensemble des idées et réflexions émises et l'organisation des nouvelles instances ont été présentés lors de deux réunions publiques, le 19 février, salle Voltaire et le 22, salle Bouvier-Donnat.

Pour améliorer le quotidien de toutes et tous et écrire avec les habitants un avenir qui réponde aux enjeux futurs, la Ville s’est donnée les moyens humains et financiers afin de créer une nouvelle dynamique démocratique qui permettre à chacun de participer à la vie locale. Questionnaires et entretiens collectifs ont mobilisé tous les élus et agents municipaux pendant une année, malgré la crise sanitaire, et plus de 300 habitants pour faire évoluer les dispositifs existants. Il en ressort de nouvelles pratiques et de nouvelles instances pour donner plus de place aux citoyens, de tous âges, de tous quartiers et de horizons.

Des lieux de partage

► Un service dédié avec la création de la direction Transition démocratique et écologique et de la vie associative

► Un lieu ressource pour la citoyenneté avec :

Un agent communal référent pour la transition démocratique

Une salle de réunion (salle Voltaire) réservée pour les réunions des instances 2 jours par semaine

Un espace de mise à disposition d’information sur la vie des instances participatives, les projets de la ville, les politiques publiques locales et la transition écologique.

►Une implication de l’ensemble des services municipaux pour le bon fonctionnement des instances avec notamment un support logistique (mise à disposition de salle, relai communication) et technique (formation pour l’animation, diffusion des comptes rendu de réunion...).

Des nouvelles instances participatives

►Les 11 anciens conseils de quartier se transforment en 6 comités habitants avec de nouvelles règles de fonctionnement et un cadre de travail recentré sur les questions collectives pour le vivre ensemble et l’amélioration du quotidien dans les quartiers en concertation avec les services municipaux pour trouver les solutions aux problèmes identifiés par les comités dans les quartiers :