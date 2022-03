Béziers - Prison pour avoir tenté d'extorquer une femme enceinte à Béziers

Entre 30 mois et 4 ans d'emprisonnement pour avoir tenté d'extorquer une femme enceinte au centre-ville de Béziers le 20 janvier 2022.

Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2022 vers 0h30, dans le centre-ville de Béziers, un magistrat du parquet de Béziers qui venait de quitter le tribunal à l'issue d'une audience tardive, portait assistance à une jeune femme, enceinte de cinq mois, qui était au sol et qui semblait avoir été agressée par deux hommes et une femme. Le magistrat comprenait que le téléphone de la jeune femme avait été dérobé par les intéressés et il calmait la situation tout en faisant intervenir les forces de l'ordre. La police municipale arrivait sur les lieux pour appréhender les suspects et les conduire au commissariat de Béziers.

La jeune femme expliquait qu'elle avait été violentée dans un premier temps à son domicile par son frère qu'elle hébergeait depuis quelques mois et une femme l'accompagnant, parce qu'elle avait refusé de leur donner de l'argent. Elle avait fini par accepter de les accompagner à un distributeur de billets mais elle avait alors demandé à un homme qui se trouvait devant son immeuble d'appeler les secours. Toutefois, celui-ci s'avérant être l'ami de la femme l'ayant agressée, il l’avait attrapée par le bras pour la faire chuter au sol. Elle affirmait avoir été de nouveau frappée par ses trois agresseurs jusqu'à l'intervention du magistrat. Elle présentait plusieurs hématomes (ITT de 2 jours).

Les trois gardés à vue, tous alcoolisés au moment de leur interpellation, donnaient des explications confuses et évolutives. Face aux éléments recueillis par les policiers du commissariat de Béziers, ils finissaient par reconnaître avoir commis des violences et demander de l'argent à la victime, à l'exception de l'homme resté en bas de l'immeuble qui reconnaissait seulement avoir pris le téléphone de celle-ci pour l'empêcher d'appeler la police.

À l'issue de leurs gardes-à-vues, ils étaient tous les trois déférés au parquet de Béziers qui les poursuivaient du chef d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Tous les trois dotés d'un casier judiciaire chargé, ils étaient placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de leur procès qui s'est tenu le du 23 février 2022. Devant le tribunal correctionnel, les trois prévenus ont continué à livrer des versions minimisant celle de la plaignante.

Le frère de la plaignante âgée de 31 ans ainsi que la prévenue âgée de 53 ans étaient tous les deux condamnés à quatre ans d'emprisonnement. Le troisième individu âgé de 46 ans était condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans. Tous les trois ont été maintenus en détention.