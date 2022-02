Hérault - Le Département offre un tremplin pour les jeunes talents !

« Histoire de talents 2022 » : Le Département offre un tremplin pour les jeunes talents !

Rendez-vous ce samedi 26 février à 14h, au Théâtre d’Ô, en présence de Julie Garcin Saudo, déléguée à la Démocratie citoyenne et la Jeunesse pour la deuxième étape de « Histoire de talents 2022 ». Ce projet culturel coopératif d’envergure est organisé par le Département dans le cadre du réseau Jeun’hérault.

Suite à la sélection des 30 jeunes candidats début février, cette manifestation réunira les lauréats, leurs familles, les artistes partenaires, le jury et les territoires associés au projet pour un vrai temps de partage.

Une rencontre qui marque le lancement de la création du spectacle qui sera monté à partir des talents des jeunes, sous la direction de la chorégraphe Céline Lefèvre, en lien avec le producteur Dirk Korell.

Avec ce projet, le Département invite les services jeunesse des territoires partenaires à participer à ce programme qui répond à l’urgence, dans ce contexte de crise sanitaire, de remobiliser les jeunes, autour d’un événement culturel qui fait appel à leurs talents, leurs compétences et leur capacité à s’engager sur un projet.

Après la sélection des lauréats les 5 et 6 février, rendez-vous pour une nouvelle étape de travail.

Un temps fort au Théâtre d’Ô

Suite aux auditions réalisées au Théâtre d’Ô, un panel de 30 candidats, aux talents aussi variés que la danse, le chant ou encore la peinture en bombe a été sélectionné.

Objectif de ce deuxième temps, découvrir les prochaines étapes de travail.

Julie Garcin Saudo, déléguée à la Démocratie citoyenne et la Jeunesse, présentera l’origine du projet et sa concrétisation dans la réalisation du spectacle qui sera présenté le 18 juin prochain au Domaine départemental de Bayssan. Elle sera entourée des territoires mobilisés dont la ville de Frontignan, commune la plus engagée sur la coordination du projet artistique.

Ce rendez-vous de février sera également l’occasion de découvrir le travail de la chorégraphe Céline Lefèvre à travers une courte performance et rencontrer le producteur Dirk Korell, qui accompagne la dimension artistique de ce projet collectif.

7 territoires associés :

Communautés de Communes des Avant-Monts, du Clermontais, du Lodévois-Larzac et de la Vallée de l’Hérault ;

Communes de Frontignan, Marseillan et Vic-la-Gardiole

Composition du jury

Céline Lefèvre et Dirk Korell – artistes

Stéphane Deal – Le Sonambule à Gignac

Tania Bru - communauté de communes des Avant-Monts

Laurence Morel - Direction Culture au CD34

Claire Vassal – Direction Jeunesse au CD34.

Céline Lefèvre

Céline, chorégraphe, danseuse et comédienne a développé son répertoire à travers de nombreux styles, du classique au hip-hop en passant par le jazz et le contemporain. A 17 ans, elle rentre dans l’une des premières associations de danse hip-hop dans le 95 « Mistikacton », avant de rencontrer le monde du Hip Hop parisien, en passant par la place Carrée de Châtelet, les discothèques, et un stage donné par les précurseurs américains de cette danse au TCD (actuellement studio Micadanses) en 1998. A cette période, elle crée un crew féminin : les NBCie.

Céline se spécialise dans la danse debout (locking, poppin, house, new style). En plus de son bagage jazz et classique, elle mène une carrière de danseuse professionnelle et de comédienne, en travaillant pour des émissions de télévision, des clips, et avec des chanteurs tels que Mc Solaar. Son travail s’enrichit au contact de différents chorégraphes/metteurs en scène hip-hop et contemporains avec lesquels elle porte des projets artistiques (Des Equilibres, Choréam, Trafic de styles, Franck II Louise, Jaques Webert, Stephanie Loîc,Laura Scozzi,Coline Sereau...) notamment aux festivals des Rencontres de la Villette et de Suresnes Cités danse, ou encore à l'Opéra Bastille...

Aujourd'hui, elle chorégraphie (Juste un cygne, Des Branchés, Vous Désirez ? Take care, au sein de "Made in ici" Ma Class' Hip Hop, Just Do In…) danse, joue et pratique le SHIATSU, DO-IN et la KI-DANSE.

En juin 2014, elle a pu fouler les planches de L'Olympia avec un extrait de son dernier seule en scène, "Ma Class' Hip Hop " qui est toujours en tournée.