Hérault - La FNCOF mandatée par le ministère de la Culture pour le recensement des carnavals , corsos ....

Suite au travail fourni par la Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités(F.N.C.O.F.) pour accompagner le CNRS au recensement des festivals de France, le ministère de la Culture a mandaté la FNCOF* pour procéder au recensement des carnavals, cavalcades, corsos et autres défilés de France métropolitaine et des territoires ultra-marins.

Ce travail d'intérêt général doit permettre de cerner ce secteur important des festivités populaires et culturelles de notre pays pour mieux les accompagner et les soutenir.

Nous avons besoin de vous !

Que vous soyez adhérents ou non à notre fédération, il est important que vous participiez à ce grand recensement.

Nous vous demandons donc de bien vouloir remplir le questionnaire, dont vous trouverez le lien ci-après.

Il permettra de transmettre des informations fiables au sujet de ces événements importants pour la culture et les traditions de notre pays.

Lien vers le questionnaire : https://www.webquest.fr/?m=116024_enquete-sur-les-carnavals-les-cavalcades-les-corsos-les-defiles-et-les-defiles-lacustres

*La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (F.N.C.O.F) est une association «loi 1901» à but non lucratif, créée en 1929 et dont le siège national est situé à Toulouse.

Elle est le porte-drapeau des initiatives et traditions festives françaises, et soutient leur maintien ainsi que leur développement sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer.

Sa vocation est d’être à l’écoute, de soutenir et d’aider les organisateurs de festivités dans la mise en œuvre d’animations et d’événements festifs et culturels, artistiques, récréatifs, ou de loisirs, à travers tous les départements et territoires nationaux.

La FNCOF compte à ce jour plus de 2800 structures adhérentes (Comités des fêtes, des Collectivités, des Offices de tourisme, des Organisateurs de festival ou des Associations artistiques, sportives et culturelles), soit environ 150 000 bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour l’organisation de manifestations festives.

Dans l'Hérault la FNCOF est représentée par deux délégués Mr Eric Stiénon et Mr Sébastien Vallée

Contact facebook : FNCOF Hérault 34 - Téléphone : 06 76 71 28 39 - Site internet : www.fncof.com