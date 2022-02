Europe - Déclaration des dirigeants du Parlement européen sur l'Ukraine

La Présidente du PE et les chefs des groupes politiques ont approuvé la déclaration suivante suite à l’attaque russe en Ukraine, et ont annoncé une session plénière extraordinaire mardi.

La Conférence des présidents du Parlement européen s’est réunie ce matin à l’initiative de la Présidente Roberta Metsola pour discuter de notre réponse à l’invasion russe en Ukraine.



Un échange de vues a été organisé avec le Président du Conseil, Charles Michel, et la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



La Conférence des présidents a condamné dans les termes les plus fermes l’attaque russe en Ukraine. L’Ukraine est une nation indépendante et souveraine et l’intégrité de son territoire n’est pas négociable. L’invasion est injustifiée et illégale. Elle constitue une menace pour la stabilité européenne et régionale, ainsi que pour l’ordre mondial fondé sur des règles. L’attaque cible notre modèle de société démocratique. Elle ne doit pas rester sans réponse.



Nous resterons fermes dans notre unité, notre détermination et notre réponse à l’agression russe non provoquée. Le Parlement européen soutiendra une réponse européenne et internationale sans précédent, incluant de nouvelles et sévères sanctions qui garantiront que le Kremlin sera tenu pour responsable de ses actes.



La Conférence des présidents a exprimé sa totale solidarité et son plein soutien à l’Ukraine et à son peuple. Elle a par ailleurs décidé d’organiser un débat lors d’une session plénière extraordinaire mardi 1er mars 2022.

