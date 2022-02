Occitanie - Mardi 22 février 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2450 hospitalisations en cours (-172) dont 281 en réanimation et soins critiques (-34) et on déplore 6908 décès à l’hôpital (+67 en 4j).

La baisse des indicateurs sanitaires se confirme de jour en jour en Occitanie. Les contaminations ont fortement diminué mais leur niveau reste encore très élevé. Il reste encore essentiel de poursuivre tous nos réflexes de vigilance. En secteur hospitalier, les flux de patients confrontés à un cas Covid grave connaissent aussi une amélioration très progressive. C’est enfin un signal encourageant pour les équipes soignantes. Mais elles assurent encore actuellement la prise en charge de 2450 patients dans les établissements hospitaliers de notre région. L’épidémie n’est pas encore terminée. Restons prudents.

La participation au don du sang a diminué pendant cette période épidémique. C’est le moment de nous remobiliser collectivement pour répondre à l’urgence du don de sang. Nous pouvons tous en avoir besoin en cas d’urgence vitale : il n’y a pourtant que 4% des personnes en âge de donner leur sang qui le font pour soutenir les malades ! Les réserves actuelles sont trop faibles. Maintenant, il est urgent d’agir et surtout de le faire régulièrement. Pour sauver des vies, il suffit de s’inscrire à l’une des collectes organisées près de chez soi en consultant le site www.dondesang.efs.sante.fr. L’Etablissement français du sang (EFS) accueille tous les donneurs en capacité de donner, vaccinés et non vaccinés : le Pass vaccinal n’est pas nécessaire pour accéder aux collectes de sang, qui respectent scrupuleusement les gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire. Dans la grande majorité des cas, il n’y a pas de délai d’attente pour donner son sang après une injection de vaccin anti-Covid. A la suite d’une contamination Covid-19 ou en situation de cas contact à risque, le site de l’EFS précise toutes les modalités pratiques à respecter.

Pour en savoir plus : www.dondesang.efs.sante.fr/information-concernant-linfection-covid-19-coronavirus-sars-cov2